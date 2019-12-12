Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş: "Her türlü donanımı olan modern taziye evlerini her semtimize yapılarak hizmet sunmasını bekliyoruz" "Nobel ödülü son yıllarda soykırımcılar, katiller, kadın düşmanlarına verilen ödül haline geldi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş: "Her türlü donanımı olan modern taziye ...

İHA

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, düzenlediği basın toplantısında; "Son günlerde trafikte milletvekillerine ayrıcalık ve öncelik tanınmasını içeren bir yasa teklifi TBMM'ye gönderildi ve görüşülmeye başlandı. Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak bu yasa tasarısının anayasada belirtilen kanun önünde her vatandaş eşittir, hiç kimseye dininden, milliyetinden, cinsiyetinden ve makamından dolayı farklı muamele yapılamaz ilkesine aykırı buluyor, trafikte milletvekillerinin de iktidarın asıl sahibi olan millet gibi kanun ve kurallara uymasının zorunlu olduğunu düşünüyor,...

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş: "Her türlü donanımı olan modern taziye evlerini her semtimize yapılarak hizmet sunmasını bekliyoruz" "Nobel ödülü son yıllarda soykırımcılar, katiller, kadın düşmanlarına verilen ödül haline geldi"

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, düzenlediği basın toplantısında; "Son günlerde trafikte milletvekillerine ayrıcalık ve öncelik tanınmasını içeren bir yasa teklifi TBMM’ye gönderildi ve görüşülmeye başlandı. Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak bu yasa tasarısının anayasada belirtilen kanun önünde her vatandaş eşittir, hiç kimseye dininden, milliyetinden, cinsiyetinden ve makamından dolayı farklı muamele yapılamaz ilkesine aykırı buluyor, trafikte milletvekillerinin de iktidarın asıl sahibi olan millet gibi kanun ve kurallara uymasının zorunlu olduğunu düşünüyor, bu yasa teklifinin geri çekilmesini istiyoruz" dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Taş, her esnafın sağlıklı ortamlar oluşturularak satış yapmasının sağlanması için yerel yöneticileri ve gıda denetim il müdürlüğünü göreve davet ettiklerini belirtti. Taş; "Şehrimizde gerek şehir merkezi gerekse kenar mahalle ve semtlerde ne yazık ki kanunlar ve milletin sağlığı hiçe sayılarak açıkta kuruyemiş ve unlu gıda maddeleri satışı devam etmektedir.
Düven önü, amele pazarı, otobüs durakları ve yoğun burç bölgelerinde araba egzozlarından çıkan zehirlerin üzerine sindiği, öte yandan insanların yoğun olarak yaşayıp hareket halinde bulunduğu şehrimizin her bölgesinde her türlü kirli hava ve mikrop taşıyan tozlara aldırış etmeden, başta yıkanma imkanı olmadan tüketilen kuruyemiş ve her türlü unlu mamuller vatandaşa zehir yedirircesine satılmakta, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer denetçi kurumlar da buna engel olacak tedbirler alamamaktadırlar. İnsan hayatına yönelik bir ihanet ve zehirleme eylemi olarak görülen, kanunları ve insanların sağlıklı yaşama haklarını hiçe sayarak yapılan bu uygulamalara son verilerek en doğal hak olan sağlıklı yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının sağlanması adına zehire bulaşmış ürün satışına son verilerek her esnafın sağlıklı ortamlar oluşturularak satış yapmasının sağlanması için yerel yöneticileri ve gıda denetim il müdürlüğünü göreve davet ediyoruz" dedi. Modern taziye evlerinin vatandaşın hizmetine sunulmasını beklediklerini kaydeden Taş; "Ülkemizin birçok şehrinde halkımızın vazgeçilmez temel ihtiyacı olan taziye mekânları artık birçok şehrimizde kışın soğuk, yazın sıcak sebebiyle ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. İlk örneklerinden biri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve birçok belediyemiz tarafından şehrin kalabalık semtlerinde çok katlı içinde bayan, erkek bölümleri mutfak, lavabo, yemek salonu, ses teşkilatı olan engelli insanların da kullanabildiği, her cenaze sahibine 3 gün tahsis edilen modern, ferah taziye evleri hizmeti vatandaşlardan büyük takdir toplamaktadır. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak sosyal belediyecilikte öncü belediyelerimizden olan Büyükşehir Belediyemizin de cenazesi sebebiyle acılı günlerinde çoğu zaman sıkıntı çeken vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere her türlü donanımı olan modern taziye evlerini her semtimize yaparak hizmete sunmasını bekliyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. Nobel'in ödül olmaktan çıktığını, son yıllarda soykırımcılar, katiller, kadın düşmanlığı dahil her türlü insanlık düşmanlarına verilen ödül haline geldiğini dile getiren Taş; "İsveç Kraliyet akademisinin düzenlediği barış ödülü adı altında başlayıp farklı dallarda verilen Nobel Ödülü ne yazık ki son yıllarda soykırımcılar, katiller, kadın düşmanlığı dahil her türlü insanlık düşmanlarına verilen ödül haline geldi. 2019 Nobel Edebiyat ödülü 1995 yılında Bosna’da yaşanan insanlık tarihine kara bir leke olarak giren Srebrenitsa soykırımını yapan, burada binlerce silahsız, savunmasız Boşnak Müslüman’ı katleden daha sonra cezaevinde ölen Slobodan Miloseviç’e hayranlığını ilan edip Bosna katliamını tanımayan Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verildi. Türkiye dahil Kosova, Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna Hersek gibi birçok ülke ödül törenine katılmayarak anlamsız ödüle tepkilerini dile getirmiş oldular. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak bu yıl bir insanlık katliamı sanığına hayranlığını bildirip katliamı yok sayan erdem yoksunu Peter Handke gibi edebiyatçıya verilen bu ödülün anlamını kaybettiğini ilan ediyor, ödül verenleri ve katliam sanığı Peter Handke’yi şiddetle protesto ediyor, Srebrenitsa katliamında hayatlarını kaybeden Boşnak Müslümanlara Allah’tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.
Trafikte ayrıcalığın Anayasa ihlali olduğunu savunan Dernek Başkanı Ahmet Taş; "Son günlerde trafikte milletvekillerine ayrıcalık ve öncelik tanınmasını içeren bir yasa teklifi TBMM’ye gönderildi ve görüşülmeye başlandı. Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak bu yasa tasarısının anayasada belirtilen kanun önünde her vatandaş eşittir, hiç kimseye dininden, milliyetinden, cinsiyetinden ve makamından dolayı farklı muamele yapılamaz ilkesine aykırı buluyor, trafikte milletvekillerinin de iktidarın asıl sahibi olan millet gibi kanun ve kurallara uymasının zorunlu olduğunu düşünüyor, bu yasa teklifinin geri çekilmesini istiyoruz" diye konuştu. Esnafların kaldırımları işgal ettiğini de sözlerine ekleyen Taş konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Şehrimizde çarşı merkezi ve mahallelerde yayaların güvenli bir şekilde yürümesi için yapılıp hizmete sunulan kaldırımların birçok bölgede lokantalar, manavlar, kuruyemişçiler, kahvaltı salonları ve diğer esnaf vatandaşlarımız tarafından işgal edilmesi yâda otomobiller için park yeri olarak kullanılması asal kabul edilemeyen, ilgili kanun ve mevzuata aykırı olan bir durumdur. Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak belediyelerimizi vatandaşlarımızın hakkını korumak ve şehrimizi yaşanabilir estetik bir şehir haline getirme adına yasalardan doğan tüm yetkilerini kullanarak, kınayıcının kınamasına da prim vermeyerek olaya müdahil olmaya davet ediyoruz."

KAYSERİ

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciyes'te kayak sezonu başladı
YEREL HABERLER Erciyes'te kayak sezonu başladı
Talas Belediyesi’ne Bir Ödül Daha
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’ne Bir Ödül Daha
Kayseri Erciyesspor'un eski yöneticisi hakim karşısında Erciyesspor'da kulübe ait defter ve belgelerin tamamı yakılarak yok edilmiş
YEREL HABERLER Kayseri Erciyesspor'un eski yöneticisi hakim ...
Sahabiye'de imzalar atıldı
YEREL HABERLER Sahabiye'de imzalar atıldı
Kayseri şehirciliği Uganda'ya örnek olacak
YEREL HABERLER Kayseri şehirciliği Uganda'ya örnek olacak
Genç Girişimciler KGC'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Genç Girişimciler KGC'yi ziyaret etti
Kayseri'de 8 bin 953 kişi sigara bırakma merkezlerine başvurdu
YEREL HABERLER Kayseri'de 8 bin 953 kişi sigara bırakma merkezlerine ...
KAYSERmall Alışveriş Merkezi, zengin marka karmasına iki güçlü markayı daha ekledi
YEREL HABERLER KAYSERmall Alışveriş Merkezi, zengin marka karmasına ...
Oğlunun 'Şehitlik' unvanını 5 yıl sonra alabildi Baba İhsan Arslan: "5 yılı dolduran bir süre de olsa çocuğumun intihar etmediğini mahkeme kararıyla kesinleştirmiş bulunuyoruz"
YEREL HABERLER Oğlunun 'Şehitlik' unvanını 5 yıl sonra alabildi Baba ...
İl Müdürü Eskici, voleybolcuları uğurladı
YEREL HABERLER İl Müdürü Eskici, voleybolcuları uğurladı
Okullar arası Yıldız Genç Kros İl Birinciliği tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası Yıldız Genç Kros İl Birinciliği ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. bir kez daha anlamlı bir kampanyaya imza atıyor
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. ...
Şizensefali hastası bebeğin ailesi yardım bekliyor Baba Hamit Sevik: "Çocuğun kontrolü için sürekli izin aldığımdan dolayı işten çıkarıldım" Anne Nesrin Sevik: "Hastalığın bu zamana kadar tedavisi bulunamamış"
YEREL HABERLER Şizensefali hastası bebeğin ailesi yardım ...
Kazancılar Çarşısı yeni ve modern görünüme kavuşacak
YEREL HABERLER Kazancılar Çarşısı yeni ve modern görünüme kavuşacak
Okullar arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği sona erdi
YEREL HABERLER Okullar arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği ...
Kocasinan, 5 yılda bir milyon 100 ton asfalt serdi, 825 kilometre yol yaptı
YEREL HABERLER Kocasinan, 5 yılda bir milyon 100 ton asfalt serdi, ...
Kayseri’de ilk defa siyah havuç hasadı yapıldı Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: “Kayseri siyah havucu alternatif olarak değerlendirmeli”
YEREL HABERLER Kayseri’de ilk defa siyah havuç hasadı ...
Sivas ve Kayseri'de Girişimcilik Kampları Başladı
YEREL HABERLER Sivas ve Kayseri'de Girişimcilik Kampları Başladı
Annelere manevi, otizmli çocuklarına fiziksel terapi Çorum’dan gelen 15 otizmli çocuk ve anneleri Erciyes’te kampa girdi
YEREL HABERLER Annelere manevi, otizmli çocuklarına fiziksel ...
Berna Gözbaşı: Bu işe bedenimizi, yüreğimizi koyduk
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: Bu işe bedenimizi, yüreğimizi koyduk
Berna Gözbaşı: "Umut ve Şamil yarın antrenmana çıkmazsa karar vermek zorundayız" Belediye başkanlarından Kayserispor'a ziyaret Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Belediye başkanları olarak her zaman yanında olacağımızı, üzerimize düşen ne varsa yapma yönünde irade göstereceğimizi paylaşmak istiyorum" İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Sonuna kadar bu takımı ligde tutmak için hatta daha ileri seviyede başarılar için mücadele vermeye ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım devam edeceğiz" "Lung ve Artem Kravets'i kaybetmek istemiyoruz
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Umut ve Şamil yarın antrenmana ...
Kendisini darbeden öğrencinin otomobiline av tüfeğiyle ateş etti
YEREL HABERLER Kendisini darbeden öğrencinin otomobiline av ...
Nevzat Özer: "Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce gelmelidir"
YEREL HABERLER Nevzat Özer: "Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce ...
Ağabeyinin kimliğiyle kredi kartı çıkaran sanığa 5 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Ağabeyinin kimliğiyle kredi kartı çıkaran sanığa 5 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X