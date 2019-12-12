Kayserispor'da Umut Bulut ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Umut Bulut ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı.
KAYSERİ
12 Aralık 2019 Perşembe
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