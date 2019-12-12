İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Güvenilir Gıda İçin Çalışıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in Başkanlığında; Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanları, İl Kontrol Laboratuvarı Müdür Yardımcısı, Kaytur Temsilcisi ve Meslek Odası Temsilcilerinin katılımıyla Gıda Güvenliği ile ilgili yapılan ve yapılması gereken konular ele alındı.

Toplantı açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Mustafa Şahin; “İl, İlçe Müdürlüğümüz Kontrol Görevlilerince yapılan resmi kontrollerde, İlimizde faaliyet gösteren ve Yönetmeliğin getirmiş olduğu yenilikleri uygulamakla yükümlü olan tüm gıda işletmecilerine bilgilendirme yapılmaktadır. İlimizde uygulamada birlikteliğin sağlanması ve mevzuatın uygulanabilirliği açısından, gıda sektörünün bağlı bulunduğu tüm Kurum ve Kuruluşlarının da konuya ilişkin bilgilenmeleri önem arz etmektedir.

Bununla birlikte son tüketiciye sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda; hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde “yağ, doymuş yağ, trans yağ, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz” gibi besin öğelerinin miktarlarının yer alması zorunlu hale getirilmiştir.

Besin öğesi tablolarının hazırlanması aşamasında, besin öğelerine ilişkin analizler gıda işletmeleri tarafından İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde yaptırılabilecek olup hesaplamalarda ise http://www.turkomp.gov.tr/ adresinde bulunan verilerden faydalanabileceklerdir.

Restoran, yemekhane, cafe gibi toplu tüketim yerlerinde menü, yazı tahtası vb. aracılığıyla, gıdanın adı ve alerjen madde bilgisi ile alkol ve domuz kaynaklı bileşen kullanımına ilişkin bilgilerin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri 31.12.2019 tarihi itibariyle yeni Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.” dedi.

Toplantıya katılan STK Temsilcileri konunun hassasiyeti göz önüne alındığında bu tarz bilgilendirme ve görüş alışverişinin gıda sektörü için çok verimli ve önemli olduğu görüşlerini belirttiler.

Sektöre ait genel problemler, istek ve öneriler ile ilgili değerlendirmenin ardından katılım ve destekleri için tüm temsilcilere teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

KAYSERİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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