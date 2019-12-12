3. Lig’de Kayseri derbisi

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta yer alan iki Kayseri takımını derbi heyecanı sardı.

Lige bir hafta ara verilirken bu haftasonu maç oynanmayacak. Aranın sona ermesinin ardından 6. hafta karşılaşmaları ise Kayseri derbisine sahne olacak. Kayseri’yi temsil eden Kılıçaslan Yıldızspor ile Anadolu Yıldızları karşı karşıya gelecek.

Kılıçaslan Yıldız, 5 hafta sonunda puan kaybetmeden 15 puan ile liderlik koltuğun da otururken, Anadolu Yıldızları ise topladığı 7 puan ile 3. sırada bulunuyor. Bu maç gruptaki zirve yarışını yakından ilgilendirmesi açısından önem taşıyor.

KAYSERİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:47

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