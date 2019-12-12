Gençlerbirliği haftayı dinlenerek geçirecek

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Kayseri Gençlerbirliği, bu haftayı maç yapmadan geçecek.

TFF tarafından lige bir hafta ara verilirken Kayseri Gençlerbirliği, bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sakatlığı devam eden stoper Merve Özdin dışında eksik oyuncusu bulunmayan Gençlerbirliği'nde moraller ise iyi.

Son olarak deplasmanda 7 Eylül Gençlikspor'a yenilerek ağır yara alan temsilcimiz lige verilen aranın ardından kendi sahasında Akdeniz Nurçelik takımını konuk etmeye hazırlanıyor.

KAYSERİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.