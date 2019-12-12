Talasgücü Belediyespor ilk yarının son maçına hazır

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ilk yarı bu hafta sonu oynanacak olan maçlar ile sona erecek. İlk yarının son haftasında Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor, kendi evinde Mucur Yabanlıspor'u konuk edecek.

Bu maç ile ilgili hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdüren Talasgücü Belediyespor'da tek hedef bu maçtan galibiyet ile ayrılarak ligin ilk yarısına 3 puan ile nokta koymak. Maç öncesinde SarıLacivertli takımda sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Talasgücü BelediyesporMucur Yabanlıspor karşılaşması Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık saha'da saat 14.00'da başlayacak. Maçı Karabük Bölgesi'nden Sedef Altuntepe yönetirken, yardımcılıklarını ise Gökay Eşme ile Mustafa Pelit yapacak. Maçta Emrecan Durgut ise 4. hakem olarak görev yapacak. Talasgücü Belediyespor, ligde oynadığı 12 maç sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 19 puan ile 6. sırada bulunuyor. Mucur Yabanlıspor ise bu sezon bekleneni veremeyerek toplayabildiği 7 puan ile grupta son sıraya demir atmış durumda.

Bir diğer Kayseri ekibi Yahyalıspor ise ilk yarının son haftasında Cumartesi günü Eşmekaya Sultanhanıspor ile karşılaşacak. Bu maçı ise İbrahim Elmas, Ali Çakır ve Umut Ali Alara hakem üçlüsü yönetecek. Maçta 4. hakem ise İbrahim Özkara olacak.

KAYSERİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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