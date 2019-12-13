İş yerinden 25 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

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KAYSERİ'de, çatısından girdikleri iş yerinden 25 bin TL değerinde otomobil parçaları ve bilgisayar çalan 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Olay, salı günü gece saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesi Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki iş yerinde meydana geldi. İş yerine çatısından giren 2 kişi, 25 bin TL değerinde bilgisayar ve otomobil parçalarını çalıp, kaçtı. Sabah geldiklerinde durumu fark eden iş yeri sahipleri, polise ihbarda bulundu. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde inceleme başlattı. Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, olayı Recep Ü. (25) ve Tahsin D'nin (18) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ele geçirilen hırsızlık malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



KAYSERİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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