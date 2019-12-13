Develispor 3 puana geliyor

Develispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı rakibi Esen Makina Belsinspor maçını kazanmak istiyor.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 30 puanla zirvede yer alan Develispor, ligin 13.haftasında Pazar günü en yakın takipçisi Esen Makine Belsinspor’a konuk olacak. Ligin 12.haftasında oynadığı maçta rakibi Kayseri Gençlerbirliği’ni 30 mağlup ederek liderliğini sürdüren KırmızıSiyahlılarda gözler Esen Makina Belsinspor maçında. Zorlu maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı son antrenman ile tamamlayan Develispor’da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek. Ligde geride kalan 12.hafta sonunda 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Develispor, Pazar günü en zor sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor.

Pazar günü Argıncık Stadı’nda oynanacak olan ve haftanın en kritik karşılaşması olacak olan Esen Makina Belsinspor ile Develispor karşılaşması saat 12.30’da başlayacak.

KAYSERİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:47

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