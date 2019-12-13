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Bakan Albayrak: “2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza inşallah ...

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılı öncesinde kamu bankalarının faiz oranlarını tek haneye indireceğini söyleyerek, "Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer bir şekilde ciddi bir iyileşme var" dedi.

Bakan Albayrak: “2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza inşallah başlatıyor” “Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer bir şekilde ciddi bir iyileşme var” “1 yıl önce Türkiye’nin kur, faiz, enflasyona sıkışıp kalacağını, bu manada Türkiye’nin bu sarmaldan çıkamayacağını iddia edenler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılı öncesinde kamu bankalarının faiz oranlarını tek haneye indireceğini söyleyerek, “Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer bir şekilde ciddi bir iyileşme var” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen ‘Kayseri İş Dünyası Buluşması’na katıldı. Burada konuşan Bakan Albayrak, “Geçtiğimiz 1.5 yılda çok çetin bir süreçten geçtik. Tarihimizin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kaldığımız bu süreci hep birlikte çok güçlü bir direnç ortaya koyarak geride bıraktık. Türkiye’nin potansiyeline güvenenlerin kazandığını, felaket senaryoları ile ülkemizi ve milletimizi korkutmaya ve sindirmeye çalışanların hüsrana uğradığı bir dönem oldu. Türkiye sendelesin, yoluna devam edemesin diye ümitle bekleyen birçok kesim var. Bunların üzüldüğü, üreticisine, sanayicisine, yatırımcısına güvenenler kazandı. Allah’ın izniyle bundan sonra da ülkesine, milletine, ülkesinin insan kaynağına, yatırımcısına inananlar kazanmaya devam edecekler. 2019’un sonuna geldiğimizde güncel göstergeler ekonomideki normalleşmenin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve artık değişim için zamanın geldiği ipuçlarını 2020 itibarıyla veriyor. Daha 1 yıl önce Türkiye’nin kur, faiz, enflasyona sıkışıp kalacağını, bu manada Türkiye’nin bu sarmaldan çıkamayacağını iddia edenler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Enflasyonda kaydettiğimiz iyileşmeyle birlikte yüzde 24’lerden başlayan, EylülEkim aylarında yüzde 45’leri gören bir yıl geçti. Eylül, Ekim, Kasım itibarıyla 910’lara geldik. Yıl sonunu inşallah yüzde 12 seviyesinin altında kapatacağız. Tüm çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getirip vatandaşımızın, üreticilerimizin gündeminden çift haneli yüksek enflasyonları çıkaracağımız bir döneme giriyoruz. Buna müteakip faiz oranlarında da enflasyondakine benzer bir şekilde ciddi bir iyileşme var. Enflasyondaki mücadelenin başarısı, piyasalardaki güçlü toparlanma ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin iyileşmesiyle birlikte faizlerde de ciddi bir indirimin beraberinde geldiğini görüyoruz. Daha dün Merkez Bankamız en son toplantısında aldığı kararla faizlerdeki 200 baz puanlık bir indirime daha girdi. Böylece sadece son 5 ayda Temmuz ayından itibaren Ağustos ayıyla birlikte son 5 aydaki 5 toplantıda bin 200 puan indirim sağlanmış oldu. Çok kısa bir sürede faizlerin yarı yarıya düşeceği bir performansı hep birlikte görmüş olduk. Peki 15 aydır ne oldu? Birileri felaket tellallığı yaptı. Faizler inerse kur çıkacak, dolar 67810 olur diyenler oldu. Her indirim kararından sonra Türk lirası üzerinde güvensizlik oluşturmak isteyenlerin her biri her bu adımdan sonra duvara tosladı. Ağustos 2018’den beri attığımız adımları, uyguladığımız politikaların her geçen gün neticelerini almaya başladı. Bir kez daha korkutmayı, ülkemizin para birimi üzerinden güvensizlik oluşturmaya çalışanların kaybettiği, esnafımız, KOBİ’miz ve sanayicimizin kazandığı bir resme şahit oluyoruz. Faizler indiği zaman ilk önce reel sektör kazanıyor. Allah’ın izniyle daha düşecek, daha da iyi olacak. Yüzde 40’ların telaffuz edildiği bir dönemin ardından bu adımlarla birlikte faizler 1112’leri görmeye başladı. Gerek Merkez Bankası’nın gerçekçi para politikası, gerek tüm bankalarımızın üreticinin yanında güçlü duruşuyla birlikte piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf etti. Bu kamu bankaları ‘Ne için var?’ diye konuşuluyor. Bunun için var. Bir dönem hatırlarsınız kamu bankalarının hepsini özelleştirelim deniliyordu. Cumhurbaşkanımız karşı çıkmıştı. İyi ki de karşı çıkmış. Sonuç 5 yılda yaşanan süreçte kamu bankalarının piyasa yapıcı yerli ekonominin, reel sektörün yanında duran pozisyonu olmasaydı belki de çok daha ağır süreçlerden geçerdik” ifadelerini kullandı.

“2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza inşallah başlatıyor”
Albayrak, “Dün Merkez Bankası’nın piyasaların önünü açan faiz indirim kararlarından sonra bugün Kayseri’de bir güzel haber daha paylaşmak istiyorum. Her gün güzel haber geliyor da, kamu bankalarının sürecini takip etmemezlik olmaz. Yolda gelirken bankalarımızla konuştuk. Faizler, maliyetler düşüyor. Diyoruz ki kamu bankaları kamu bilinci ile hareket ediyorsa o zaman bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. Nitekim bugün yolda konuştuk. İnşallah kamu bankalarımız hesaplarını ve kitaplarını yapıyorlar. Eski Türkiye gibi de değil. İnşallah bu oranı 1113.5 oranında, aynı şekilde yüzde 9 ile 11.5 aralığına düşürerek bunu en kısa sürede reel sektöre yansıtmaya başlayacaklar. Allah’ın izniyle 2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza inşallah başlatıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

KAYSERİ

13 Aralık 2019 Cuma

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