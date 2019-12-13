Alışveriş festivaline büyük ilgi

İnsta Event Alışveriş Festivali'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kayseri'de Wyndham Grand Otel'de düzenlenen alışveriş festivali ile ilgili olarak bilgi veren Esra Karaaslan, ”Ortağım Sema Hanım ile Kayseri'de de bu organizasyonu yapıyoruz. Bu alışveriş festivalleri, instagram üzerinden satış yapan hanımlarımızı, müşterileri ile birebir sıcak temas kurabileceği, birebir satışlarını yapıp, ürünlerinin kalitesini satıcı olarak müşterilerine gösterebileceği bir ortam sunuyor. Bu ortamda özel indirimler oluyor. Hem müşterilerimiz indirimlerden faydalanıyor, hem de instagram da görüp ama cesaret edip alamadıkları, kalitesinden emin olamadıkları ürünleri birebir kalitesini görmek, denemek imkanı bulmuş oluyorlar. Bizimle birlikte tüm hanımlarımıza, katılımcılarımız zaten bayan. Herkese teşekkür ediyorum. Burada bayan bayana, omuz omuza çok güzel işler başarıyoruz. Devamı da gelecek inşallah.” dedi.

Alışveriş festivalinde söyleşiye katılan Türk Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar ise, ” nsta Event etkinliği için İstanbul’dan geldim. Burada bayanlarımız hem yaptıklarını birbirlerine tanıtıyorlar, hem de küçük etkinlik ile daha çok hayır işleri için katkıda bulunuyorlar. Tüm katılımcılarımızı buraya bekliyoruz.” diye konuştu.

KAYSERİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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