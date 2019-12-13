Geleneksel İrfan Meclisi Sohbetlerinin İlki Gerçekleştirildi

Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi tarafından organize edilen İrfan Meclisi Sohbetlerinin ilki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın konuşmacı olarak katıldığı programla gerçekleşti.

Programa Kayseri Üniversitesi Rektörü, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı, Sağlık İl Müdürü, Kocasinan ve Talas İlçe Müftüleri, Melikgazi, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Derneği ve Mazlumder Şube Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, TÜGVA Başkanı, Milli Gençlik Vakfı Şube Başkanı, birçok STÖ Başkanı, eğitimciler ve bürokratlar katıldı.

Programın açılışını yapan Cihannüma Derneği Kayseri Şube başkanı Avukat Fevzi Konaç, Osmanlıyı güçlü kılan unsurların aile ve mahalle olduğuna değindiği konuşmasının sonunda, Geleneksel İrfan Meclisi Sohbetlerinin devam edeceğini belirtti.

"Geçmişimizden İlhamla & Geleceğimizi İnşa Etmek" konusunu işleyen Rektör Vatan Karakaya konuşmasında; “Batı medeniyetinin dayandığı temel esaslar, yarı insan yarı akıldır. İnsanın sadece maddi ihtiyaçlarını öne çıkaran batı medeniyeti pozitivist bir yaklaşım sergilemektedir. Oysaki insanın daha yüce bir manası vardır. İnsanın uluhiyeti batı medeniyeti tarafından göz ardı edilmektedir. İnsan fıtratı mükemmeldir. Bu doğrultuda insanı sırf maddi ihtiyaçlarını gideren akıllı bir varlığa indirgemek, batı medeniyetinin eksik bir tanımlamasıdır” ifadelerini kullandı.

İslam medeniyetinin insan tasavvuru ve tasavvufun insanı tanıma ve gerçek manada anlaşılması hususundaki önemini vurgulayan Prof. Karakaya, Cihannüma Derneği Kayseri İl Yönetimine ve Katılımcılara teşekkürler etti.

KAYSERİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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