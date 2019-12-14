AGD Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun: "Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya kadar mazlumların sesi ve çığlığı olacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AGD Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun: "Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki ...

İHA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Av. Baki Coşkun; "Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi ve çığlığı olacağız" dedi.

AGD Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun: "Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya kadar mazlumların sesi ve çığlığı olacağız"

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Av. Baki Coşkun; "Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi ve çığlığı olacağız" dedi.
AGD Kayseri Şube Başkanı Av. Baki Coşkun, İnsan Haklşarı İhlalleri ve Doğu Türkistan konulu basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet meydanında konuşan Coşkun; İkinci Dünya Savaşının ardından geçen 74 yıla rağmen yeryüzünde barış ve adaletin tesis edilemediğine tanıklık ettiklerini ifade ederek, "Dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlallerinin yaşandığını, temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığını görüyoruz. Dünya siyasetine hak ve adalet değil, güç ve çıkar yön vermektedir. Başta ABD olmak üzere teknolojik bakımdan güçlü olan ülkeler, çıkarlarını her türlü kutsalın üzerinde tutarak zayıf bırakılmış ülkeleri ve halkları ezmeye devam etmektedir.
İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi kavramlarını tüm dünyaya servis eden merkezler, kendi çıkarları söz konusu olduğunda rahatlıkla her türlü hukuksuzluğu, baskı, şiddet ve işkenceyi bir sirayet etme biçimi olarak görebilmektedirler. Başta ABD olmak üzere, emperyalist ülkeler, işgallerle, iç savaşlarla, şiddet ve korkuyla, zayıf bırakılmış ülkeler ve halklar üzerindeki baskı ve tahakkümlerini sürdürmektedir" dedi. Çin kontrolü altında bulunan Doğu Türkistan'da Müslümanların durumunun içler acısı olduğunu kaydeden Coşkun konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Günümüzde baskı ve şiddet politikalarının baş mimarlarından biri de maalesef Çin’dir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleriyle, Afrika Kıtasıyla yaptığı ticarete rağmen, Çin’in Doğu Türkistanlılara yönelik tavrı kabul edilebilir değildir. Çin, 1949 yılından bu yana kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistan’da Müslümanlara her türlü baskıyı uygulamaktadır. 70 yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve yüz ölçümü Türkiye’nin iki buçuk katı büyüklükte olan Doğu Türkistan’da da Müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetimin küresel ekonomik gücü ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi Doğu Türkistan’la ilgili sağlıklı bilgi almak ve oradaki Müslümanlarla iletişim kurmanın önüne geçmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde insanların temel haklarından mahrum bırakılarak sistematik bir şekilde asimile edilmeye çalışılması kabul edilebilir değildir. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, katliam, zulüm, işkence ve baskılarla inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır. Çin’in, fevri bazı olayları bahane ederek tüm Müslüman Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirmesi doğru olmayan, hukuku hiçe sayan, toptancı bir yaklaşımdır. Tam tersine insanların temel hak ve özgürlük talepleri karşısında Çin yönetiminin baskı ve tahakküm uygulaması bir şiddettir. Afrika’dan Asya’ya birçok İslam ülkesiyle ticari ilişkileri olan Çin, Müslüman Doğu Türkistan Halkına ve Çinli Müslümanlara karşı tutumunu gözden geçirip iyileştirmezse, bizim de Çin mallarına karşı boykot sergilememiz kaçınılmaz olacaktır. Çin bizim yaptığımız bu açıklamaları duymazdan gelir, kendi askeri gücüne ve ekonomik büyüklüğüne insanların temel hak ve özgürlüklerinden daha fazla inanırsa, tüm İslam dünyasında kendisine karşı nefret büyütmekten başka bir şey elde edemeyecektir. Çin, Müslüman Doğu Türkistan Halkının ve Çinli Müslümanların haklı taleplerini susturmak, örtbas etmek ve bu hakların dış dünyayla irtibatlarını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini yerine getirmelidir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan haklı talepleri doğrultusunda Çin’e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır. Türkiye, Doğu Türkistan meselesinde daha net bir tutum sergilemelidir. Türkiye’nin Çin ile ticareti Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerinden daha değerli değildir.
Yetkililerimiz, bunu Çin yönetimine en açık şekilde hissettirmelidirler. Diğer taraftan biz tüm dünyada savaştan ve çatışmadan değil, barıştan ve diyalogdan yanayız. İstediğimiz hakkın ve adaletin hâkim olduğu bir dünyadır.
Biz bu coğrafyada hak ve adalet ekseninde tüm farklılıklarımızla birlikte barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Biz bu coğrafyada hiçbir kimsenin saçının teline zarar gelmesini istemiyoruz. Biz bu coğrafyada insanların hak ve hukuklarının gözetilmesini, kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasını istemiyoruz. ABD’nin Doğu Türkistan’a ilgisinin çıkarları gereği olduğunun farkındayız. ABD ile stratejik ortaklık yapmak ve İsrail ile birlikte hareket etmek insanlığa ve hiçbir İslam ülkesine fayda sağlamaz. Mevcut dünya düzeninde İslam ülkeleri ve Müslüman halklar, ya ABD, İngiltere, İsrail safında yer alamaya ya da RusyaÇin ikilisinden birine sığınmaya zorlanmaktadırlar. Neredeyse tüm İslam coğrafyasında vesayet rejimleri vardır. Bağımsızlığını ilan etmiş birçok İslam ülkesinde maalesef ABD üsleri ve askerleri bulunmakta, bu ülkelerin asker ya da sivil yöneticileri de maalesef tüm icraatlarını ABD vesayeti altında yürütmektedirler. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın dahi haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu İslam Ülkelerinin İslam Birliğini kurarak hak ve adalet ekseninde güç birlikteliği yapmasından geçer. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu D8’in canlandırılmasından, D60’ın ve D160’ın kurulmasından geçer. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu tüm yeryüzünde adil bir düzenin kurulması için gayret etmekten geçer. Allah, hak ve adaletin tesisi için atılan adımları boşa çıkarmayacaktır. Biz Milli Görüşçüler olarak zulüm nerede, kime yapılırsa yapılsın her zaman zalime karşı dik duracağımızı ve daima mazlumun yanında olacağımızı tekrar deklare ediyoruz. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi ve çığlığı olacağız."

KAYSERİ

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanı Av. Merve Akıllı: "Müslüman bir Türk kadını olarak, bu davaya hizmet etmek, devlet yönetiminde söz sahibi olabilmek en doğal hakkımız ve en doğru tercihimizdir"
YEREL HABERLER MHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanı Av. Merve ...
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümünün almış olduğu ödüllerle gururlandık”
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa ...
Kayserispor alt yapıdan Taner Gümüş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Kayserispor alt yapıdan Taner Gümüş ile 5 yıllık ...
Genç mühendisler, insanların vücuduna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz için çalışıyor Erciyes Teknopark, genç mühendislere ilham oldu
YEREL HABERLER Genç mühendisler, insanların vücuduna göre anestezi ...
Ulu çınarlar yalnız değil
YEREL HABERLER Ulu çınarlar yalnız değil
"İster otur, ister kiraya ver"
YEREL HABERLER "İster otur, ister kiraya ver"
Kayserispor'un Gaziantep kadrosu
YEREL HABERLER Kayserispor'un Gaziantep kadrosu
AGÜ Müzik Topluluğu’ndan Konser
YEREL HABERLER AGÜ Müzik Topluluğu’ndan Konser
KAYÜ’de 'Siber Tehditler ve Türkiye' Konulu Konferans Düzenlendi
YEREL HABERLER KAYÜ’de 'Siber Tehditler ve Türkiye' Konulu Konferans ...
Geleneksel İrfan Meclisi Sohbetlerinin İlki Gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Geleneksel İrfan Meclisi Sohbetlerinin İlki ...
Bakan Albayrak: "Yeni süreçte Kayseri ekonomisinin Türkiye ekonomisine vereceği katkı noktasında verimli bir toplantı gerçekleştirdik"
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: "Yeni süreçte Kayseri ekonomisinin ...
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
KAYMEK’in bereketi
YEREL HABERLER KAYMEK’in bereketi
Kayserispor'da 2 ayrılık
YEREL HABERLER Kayserispor'da 2 ayrılık
Bakan Albayrak'tan esnafa: “İnşallah daha da düşecek”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak'tan esnafa: “İnşallah daha da düşecek”
Kayseri Büyük Erkekler Basktebol fikstürü çekildi
YEREL HABERLER Kayseri Büyük Erkekler Basktebol fikstürü çekildi
Bakan Albayrak Büyükşehir'de
YEREL HABERLER Bakan Albayrak Büyükşehir'de
Alışveriş festivaline büyük ilgi
YEREL HABERLER Alışveriş festivaline büyük ilgi
Okullar arası Judo İl Birinciliği Tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası Judo İl Birinciliği Tamamlandı
Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek ...
Öğrencilerin sağlığı Talas Belediyesi'ne emanet
YEREL HABERLER Öğrencilerin sağlığı Talas Belediyesi'ne emanet
AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu, 'Başarılı Bilim İnsanları’ Arasında Yer Aldı
YEREL HABERLER AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu, 'Başarılı Bilim İnsanları’ ...
Bakan Albayrak: “2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza inşallah başlatıyor” “Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer bir şekilde ciddi bir iyileşme var” “1 yıl önce Türkiye’nin kur, faiz, enflasyona sıkışıp kalacağını, bu manada Türkiye’nin bu sarmaldan çıkamayacağını iddia edenler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: “2020’ye girmeden tek haneli faizleri ...
Hedef daha yeşil bir Melikgazi
YEREL HABERLER Hedef daha yeşil bir Melikgazi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X