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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri Küçük Millet Meclisi toplandı Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz: "25 yıllık planlar yapıldı. ...

İHA

Kayseri Küçük Millet Meclisi'ne konuk olarak katılan Kayseri Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz; "Kasım ayı içerisinde tarım şurası toplandı. 25 yıllık planlar yapıldı. Tarımdaki bu sıkıntılı süreci bitirecek planlar yapıldı" dedi.

Kayseri Küçük Millet Meclisi toplandı Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz: "25 yıllık planlar yapıldı. Tarımdaki bu sıkıntılı süreci bitirecek planlar yapıldı"

Kayseri Küçük Millet Meclisi'ne konuk olarak katılan Kayseri Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz; "Kasım ayı içerisinde tarım şurası toplandı. 25 yıllık planlar yapıldı. Tarımdaki bu sıkıntılı süreci bitirecek planlar yapıldı" dedi.
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'ndaki Küçük Millet Meclisi'ne konuk olarak katılan Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Erdem, '2019 yılında Türkiye Ekonomisi' konusunda görüşlerini paylaştı. Erdem; "2019 Türkiye ekonomisi dendiğinde Türk gençliğine ne sunabiliriz diye düşündüğümde şöyle başlarsam daha iyi olur, bir hükümet iktidara geldiğinde hükümet programlarında kuşkusuz ekonomik olarak tolumun refahını yükseltmek üzere tedbirler alırlar. Ana amaç, toplumun refah seviyesini yükseltmektir. İktisat politikalarının temeli de bu yöndedir. Peki toplumun refah seviyesini yükseltmek için ne yapmamamız lazım? Makroekonomik olarak bunun 2 tane alt başlığını sayabilirim. Makroekonomik, hepimizi kapsar. Devleti, toplumu, bireyleri. Mikro dediğimiz zaman ekonomik konulardan bahsederken, hane halkı, birey üzerinden bahsederiz. Makro dediğimiz zaman, daha ziyade bunların toplamları kavramlarından bahsederiz. Toplumun refah seviyesini yükseltmek için ne yapmak lazım? Birincisi tolumun satın alma gücünü yükseltmek lazım. Yani toplumun ihtiyaçlarını daha yerinde, daha sağlıklı, daha fazla taşıyabilir hale getirmek lazım. İkinci olarak daha fazla iş imkanı sağlamak. Mümkün olduğunca iş arayan herkese iş bulabileceğiniz bir ekonomik ortam oluşturmamız gerekir. Üçüncüsü ise israfı engellemek lazım. Biz bunu enflasyon oranı ile gösteriyoruz. Enflasyon oranının düşürülmesi demek, toplumun yaşam maliyetinin azalması demektir. Milli gelir ile insanların daha fazla para kazanmasını sağlar. Enflasyonu düşürerek daha fala mal ve hizmet satın alabiliriz. Dördüncü olarak bir toplumda dış ticarete bakılır. Yani bir toplumun rekabet gücüne bakılır. Bir toplum dünyada ne kadar rekabetçi bunu nasıl ölçeriz? Ürettiği mal ve hizmetler dünyada ne kadar iyi pazarlarda satılabiliyor" dedi.
Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz ise 'Kayseri'de Gıda Sağlığı ve Denetimler' konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Yılmaz; "Kasım ayı içerisinde tarım şurası toplandı. 25 yıllık planlar yapıldı. Tarımdaki bu sıkıntılı süreci bitirecek planlar yapıldı. İkici şura 2023’te toplanacak. Tarım alanında yapılan çalışmaların son sürat ile devam ettiğini belirtmek isterim. Mevzumuz Kayseri'de güvenli gıda. Biz tarım ve orman bakanlığı olarak bize devletin tanıdığı bazı yetkiler var. Bunlar kanun ile belirleniyor. Su hariç tükettiğimiz tüm gıdaların denetimi, incelemesi, numunesi ve ceza işlemlerinin hepsini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütmektedir. Biz de onların alt il ve ilçe taşra teşkilatları olarak hizmet veriyoruz. 3 kanun ile bu işleri yapıyoruz. Kayseri de bizim gıda ve yem ile ilgili toplamda yeterli personel sayımız mevcuttur. 16 ilçemiz, 20 il müdürlüğü merkezi ile toplamda 122 adet gıda denetim elemanımız var. Bu elemanlar yetkin, eğitimini almış, sertifikalı yani bizim kanun ve yetkilerimizi yerine getirecek arkadaşlardır. Kayseri'de 10 binin üzerinde gıda işletmesi mevcuttur. Su hariç aklınıza gelebilecek gıda işletmeleri. Balıkçılıktan, bakkala kadar. Aklınıza ne geliyorsa. Bunların sayısını nasıl tespit ediyoruz? Biz ziyaret ediyoruz, kayıt altına alıyoruz. Bununla ilgili bakanlığımız hızla bir ivme kazandı. 2011’de bin işletme kayıt altında iken, 2019 yılı itibari ile 10 bin’i geçtik. Güncel rakamlar her gün değişiyor. Gıda denetimleri ile ilgilide 2011’de 800 işletme kayıt altındayken 2300 denetim yapılırken, 2019 yılı itibariyle 18 bin 700 denetim yapıldı. Her işletmeye yılda 2 defa giriyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

14 Aralık 2019 Cumartesi

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