Yahyalıspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı

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Yahyalıspor ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Aksaray ekibi Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor’u kaptan Ramazan Durdu’nun golü ile sahadan 10’lık galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor ligin 13.haftasında deplasmanda oynadığı maçta rakibi Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor 10 mağlup ederek ligin ilk yarısını 18 puanla tamamladı.

Tarihinde ilk kez mücadele Bölgesel Amatör Ligde ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan YeşilBeyazlılar rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

KAYSERİ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:47

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