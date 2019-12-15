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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Atıcılık Alanında yapılan ve oldukça heyecanlı geçen müsabakalar büyük oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.

KAYSERİ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:24

YATSI 18:47

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