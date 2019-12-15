Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi 3.Grup Ürgüpspor-Develi Belediyespor: 0-3

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Develi Belediyespor ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ürgüpspor’u set vermeden 30 mağlup ederek galibiyetle döndü.

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor, dün deplasmanda oynadığı maçta rakibi Ürgüpspor’u mağlup ederek puanını 14’ye yükseltti.

Nevşehir Ürgüp Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 2519, ikinci seti 2523 ve üçüncü seti 2519 kazanan Develi Belediyespor sahadan 30’lı net bir galibiyetle ayrıldı. Rakibi karşısında aldığı galibiyetle zirve takibini sürdüren Develi Belediyespor ligin 10.haftasında maç yapmadan BAY olarak geçecek. Ligde geride kalan 9.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan MaviBeyazlılar 14 puanla 3.sırada yer alıyor.

KAYSERİ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:13

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