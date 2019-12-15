27 yaşındaki İranlı kadın uyuşturucu madde ile yakalandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 27 yaşındaki İran uyruklu kadın, çay paketinin içine gizlenmiş 513 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan İran uyruklu bir kadının Kayseri'ye yüklü miktarda uluşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda İran uyruklu kadının kimlik bilgileri ve hangi otobüs ile Kayseri'ye geleceği belirlendi.

Yolcu otobüsünü Kayseri girişinde durduran polis ekipleri, 27 yaşındaki N.M. isimli İran uyruklu kadının bagajında arama yaptı. Yapılan aramalarda çay paketinin içine gizlenmiş vaziyette 513 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan kadın hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:38

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