Çay paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi

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KAYSERİ'de bir yolcu otobüsünde İran uyruklu N.M. (27) adlı kadının çantasında, çay paketi içine gizlenmiş 513 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan bindiği otobüsle İran'a giden bir kadının çantasında uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Polis, kent girişinde otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada, N.M.´nin çantasındaki çay paketine gizlenmiş 513 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan N.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



KAYSERİ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:24

YATSI 18:47

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