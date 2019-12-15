Esen Makina Belsinspor lider tamamladı

Kayseri Süper Amatör Küme’nin ilk yarısını Esen Makina Belsinspor lider olarak tamamladı.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de bugün oynanan 13.hafta karşılaşmasında lider giren rakibi Develispor’u 20 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Argıncık Stadında oynanan karşılaşmada rakibi karşısında her iki yarıda attığı goller işe kazanan MaviBeyazlılar ligin ilk yarısını 30 puanla zirvede tamamladı. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Esen Makina Belsinspor galibiyeti doyasıya kutladı.
KAYSERİ
15 Aralık 2019 Pazar
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