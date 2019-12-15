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Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk yarı tamamlandı

İHA

Kayseri Süper Amatör Küme'de 20192020 sezonu ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısını Esen Makina Belsinspor lider Develispor'u 20 yenerek 30 puanla lider olarak tamamladı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk yarı tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 20192020 sezonu ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısını Esen Makina Belsinspor lider Develispor’u 20 yenerek 30 puanla lider olarak tamamladı.
İşte 13.haftanın maç sonuçları;
Kocasinan Şimşekspor 13 Kayseri Şekerspor
Trend Gayrimenkulspor 22 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor 61 Buğdaylıspor
Kayseri Demirspor 06 Talas Anayurtspor
Kayseri Sağlıkspor 00 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Gençlerbirliği 11 Kocasinan Ülküspor
Esen Makina Belsinspor 20 Develispor

KAYSERİ

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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