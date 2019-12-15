Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk yarı tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 20192020 sezonu ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısını Esen Makina Belsinspor lider Develispor’u 20 yenerek 30 puanla lider olarak tamamladı.
İşte 13.haftanın maç sonuçları;
Kocasinan Şimşekspor 13 Kayseri Şekerspor
Trend Gayrimenkulspor 22 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor 61 Buğdaylıspor
Kayseri Demirspor 06 Talas Anayurtspor
Kayseri Sağlıkspor 00 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Gençlerbirliği 11 Kocasinan Ülküspor
Esen Makina Belsinspor 20 Develispor
KAYSERİ
15 Aralık 2019 Pazar
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