İ.M.Kayserispor’un deplasman kâbusu

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta galibiyet alamadı.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda kâbusu yaşıyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 maçtan beraberlik ile ayrılan SarıKırmızılılar 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ve Antalyaspor’dan puan alırken, Atiker Konyaspor, Göztepe A.Ş, Yeni MAlatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ise puan alamadı. 10 puanla 17.sırada yer alan SarıKırmızılılar ilk yarının son iki haftasında önce Medipol Başakşehir ardından Trabzonspor ile ligin ilk yarısını tamamlayacak. SarıKırmızılı ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:
Ankaragücü 11 Kayserispor
Antalyaspor 22 Kayserispor
A.Konyaspor 21 Kayserispor
Göztepe A.Ş 40 Kayserispor
Yeni Malatyaspor 40 Kayserispor
Gençlerbirliği 21 Kayserispor
Beşiktaş 41 Kayserispor
Gaziantep FK 30 Kayserispor
KAYSERİ
16 Aralık 2019 Pazartesi
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