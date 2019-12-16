İ.M.Kayserispor’un deplasman kâbusu

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İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta galibiyet alamadı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda kâbusu yaşıyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 maçtan beraberlik ile ayrılan SarıKırmızılılar 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ve Antalyaspor’dan puan alırken, Atiker Konyaspor, Göztepe A.Ş, Yeni MAlatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ise puan alamadı. 10 puanla 17.sırada yer alan SarıKırmızılılar ilk yarının son iki haftasında önce Medipol Başakşehir ardından Trabzonspor ile ligin ilk yarısını tamamlayacak. SarıKırmızılı ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Ankaragücü 11 Kayserispor

Antalyaspor 22 Kayserispor

A.Konyaspor 21 Kayserispor

Göztepe A.Ş 40 Kayserispor

Yeni Malatyaspor 40 Kayserispor

Gençlerbirliği 21 Kayserispor

Beşiktaş 41 Kayserispor

Gaziantep FK 30 Kayserispor

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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