Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Talasgücü Belediyespor-Mucur Yabanlıspor: 4-0

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor’u 40 gibi farklı mağlup ederek ligin ilk yarısını 3 puanla tamamladı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Sedef Altuntepe xx, Gökay Eşme xx, Mustafa Pelit xx

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, Burak Öztürk xxx, İbrahim Şahinkaya xxx, Mehmet Tahir Kalem xxx, Melihşah Aslan xxx, Resul Ekrem Turhan xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, Burak Görgülü xxx, Burak Gezer xxx, Bünyamin Demir xxx, Furkan Özdemir xx

Yabanlıspor: Bekir Furkan Fındık x, Yiğit Alan x, Şükrü Ali Danışan x, Burak Kara x, Emre Karamahmut x, Hacı Koray Korkmaz x0, Yunus Emre Aslan x, Ertuğrul Şimşek x, Yunus Gültekin x, Seyithan Akdoğan x, Mevlüt Şimşek xx

Goller: Burak Görgülü Dk.5, Mehmet Tahir Kalem Dk.20, İbrahim Şahinkaya Dk.38, Mustafa İlkay Kartal Dk.90 (Talasgücü Belediyespor)

Kırmızı Kart: Furkan Özdemir Dk.50 (Talasgücü Belediyespor)

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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