Mensah’ın durumu bugün belli olacak

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İstikbal Mobilya Kayserispor’da Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Bernard Mensah’ın durumu bugün yapılacak olan kontrollerinin ardından belli olacak.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da ligin 15.haftasından dün oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mensah’ın bugün çekilecek olan MR’i sonrasında durumu netlik kazanacak. Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasının 22.dakikasında sakatlanarak yerini Ben Rienstra’ya bırakan Mensah’ın oyundan çıkarken üzgün olduğu gözlendi. Tedavisine başlanan Bernard Mensah’ın bugün çekilecek olan MR sonrasında hafta sonu oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında oynayıp, oynamayacağı belli olacak.

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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