Birinci Amatör Küme’de heyecan dorukta

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Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından büyük heyecan devam ediyor. A Grubunda ilk iki sırada yer alan Başakpınar Belediyespor ike Kayseri Yavuzspor her geçen hafta rakipleri ile farkı açıyorlar. B Grubunda ise lig sonuna kadar şampiyon heyecan devam edecek. B Grubunda ilk 5 sırada yer alan takımların şampiyonluk şansı devam ediyor.

A Grubu Maç Sonuçları

Amarat Gençlikspor 02 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Yavuzspor 21 Esentepe spor

Argıncık spor 02 Yeni Esenspor

Yerköyspor 10 Güneşspor

Büyüleyen spor 14 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

B Grubu Maç Sonuçları

Kayserigücü FK 22 Sanayi Esnafspor

Argıncık Esnafspor 02 Tomarza Belediyespor

Makfitspor 02 Kayseri OSB Atletikspor

Palasspor 12 Kafkasspor

Akkışla Gençlikspor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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