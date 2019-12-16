Birinci Amatör Küme’de heyecan dorukta

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından büyük heyecan devam ediyor. A Grubunda ilk iki sırada yer alan Başakpınar Belediyespor ike Kayseri Yavuzspor her geçen hafta rakipleri ile farkı açıyorlar. B Grubunda ise lig sonuna kadar şampiyon heyecan devam edecek. B Grubunda ilk 5 sırada yer alan takımların şampiyonluk şansı devam ediyor.
A Grubu Maç Sonuçları
Amarat Gençlikspor 02 Başakpınar Belediyespor
Kayseri Yavuzspor 21 Esentepe spor
Argıncık spor 02 Yeni Esenspor
Yerköyspor 10 Güneşspor
Büyüleyen spor 14 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
B Grubu Maç Sonuçları
Kayserigücü FK 22 Sanayi Esnafspor
Argıncık Esnafspor 02 Tomarza Belediyespor
Makfitspor 02 Kayseri OSB Atletikspor
Palasspor 12 Kafkasspor
Akkışla Gençlikspor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)
KAYSERİ
16 Aralık 2019 Pazartesi
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