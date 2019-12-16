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Kayseri’nin BAL temsilcileri haftayı 3 puanla kapattılar

İHA

Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta yer alan iki Kayseri takımı ligin 13.haftasınıu galibiyetle kapattılar. Talasgücü Belediyespor evinde Mucur Yabanlıspor'u 40 yenerken, Yahyalıspor ise deplasmanda Aksaray ekibi Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor'u 10 mağlup etti.

Kayseri’nin BAL temsilcileri haftayı 3 puanla kapattılar

Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta yer alan iki Kayseri takımı ligin 13.haftasınıu galibiyetle kapattılar. Talasgücü Belediyespor evinde Mucur Yabanlıspor’u 40 yenerken, Yahyalıspor ise deplasmanda Aksaray ekibi Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor’u 10 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta 20192020 sezonu ilk yarısını hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Kayseri’yi temsil eden iki takım Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ligin ilk yarısını orta sıralarda tamamladılar. İlk yarının son maçında Talasgücü Belediyespor evinde farklı kazanırken, Yahyalıspor ise deplasmanda kazanmasını bildi.
Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 22 puanla 4.sırada tamamlarken, ilk kez mücadele ettiği BAL Liginde Yahyalıspor 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 18 puanla 7.sırada tamamladı.

KAYSERİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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