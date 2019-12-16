Kayseri Süper Amatör Küme 13.Hafta Kocasinan Ülküspor-Kayseri Gençlerbirliği: 1-1

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Kayseri Süper Amatör Küme mücadele eden Kocasinan Ülküspor ile Kayseri Gençlerbirliği ligin 13.haftasında karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile karşılaşma 11 tamamlandı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Ahmet İnci xx, Mustafa Soner Yüce xx

Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xx, Talha Çoban xx, Hasan Göğercin xx, Harun Karaman xx, Alperen Kısır xx, (Dk.62 Serhat Kahraman x), Okan Çetiner xx, Okan Özdemir xx, Muaz Guzay xx, Furkan Önal xx, Turan Derecik xx, Seyit Nergiz xx

Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xx, Erhan Karakaya xx, Fazıl Burak Peker xx, Ozan Kaan Özdemir xx, Aziz Çağlar Şahin xx, Hasan Pamuk xx, Mustafa Atsız xx, Selim Yağmur xx, Erman Deveci xx, Cihan Oğuzman xx, (Dk.75 Samed Aydın x), Mustafa Karakaya xx

Goller: Seyit Nerkiz Dk.44 (Kocasinan Ülküspor), Erhan Karakaya Dk.62 (Kayseri Gençlerbirliği)

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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