Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta Talas Anayurtspor-Demirspor: 6-0

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Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının son haftasında lig sonuncusu Demirspor ile karşılaşan Talas Anayurtspor, sahadan 60 gibi net bir galibiyet ile ayrılarak ligde kalma yolunda yeniden umutlandı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Hakan Çam xx, Ömer Hürcan Yücel xx, Deniz Apaçık xx

Talas Anayurtspor: Osman Duran xxx Kayhan Yılmaz xxx, Önal Baykal xxx ( Dk. 60 Umut Delice x), Ahmet Sürmeli xxx, Yaşar Alak xxx, Erhan Vurdem xxx, Mustafa Ekinci xxx, Saffet Yıldız xxx, Cengiz Eşme xxx, Semihcan Gül xxx (Dk. 80 Abdulkasım Sain x), Emrecan Tepedaş xxx (Dk. 75 Süleyman Koç x)

Demirspor: Kazım Altuntaş x, Muhammed Hökelekli x, Emircan Koçar x, Sefa Akkaya x, Musa Örüş x, Furkan Taha Kınacı x, Ebubekir Sain x (Dk. 46 Alican Koçer x), Batuhan Duran x, Sadık Arslan x (Dk. 80 Şenol Burul x), Alper Durdu x, Furkan Erdoğan x

Goller: Musa Örüş (K.K) Dk. 2, Cengiz Eşme Dk. 18, Önal Baykal Dk. 40 ve 50, Semihcan Gül Dk. 79, Umut Delice Dk. 90 ( Talas Anayurtspor)

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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