Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Sanayi Esnafspor-Kayserigücü: 2-2

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Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Sanayi Esnasfpor ile Kayserigücü 22 berabere kalırken, Kayserigücü 24, Sanayi Esnafspor ise 23 puana yükseldi.

Stat: Erkilet 2 No'lu Saha

Hakemler: Turan Çelik xxx, Ömer Hürcan Yücel xx, Deniz Apaçık xx

Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun xx, Ahmet Tidim xx ( Dk. 51 Recep Tayyip Fidan x), Erdal Kontemir xx, Yusuf Beyazıt xx, Metin Tanrısever xx, Durdu Mehmet Göksel xx, Fatih Çetin xx ( Dk. 82 Ali Işık x), Hüseyin Çakır xx, Murat Şahin xx, Gökhan Yeşilbaş xxx, Ömer Karlı xx

Kayserigücü: Mehmet Akbaş xx, Yunus Akyüz xx, Yakup Aslan xx, Yavuz Özbey xx (Dk. 45 Erkut Çabucak x) , Burak Çizmeciler xx, Mehmet Altay xx, Emre Zeren xx , Can Okumuş xx, Uğur Karahançer xxx, Recep Çopur xx ( Dk. 50 Emre Akyüz x), İnanç Albayrak xxx

Goller: Gökhan Yeşilbaş Dk. 9 ve 85 ( Sanayi Esnafspor ), Uğur Karahançer Dk. 15 , İnanç Albayrak Dk. 30 ( Kayserigücü )

Kırmızı Kart: Mahmut Altay Dk. 75 (Kayserigücü)

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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