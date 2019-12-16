Ampute Futbol 1. Lig 7. hafta Kayseri derbisinde gol sesi çıkmadı

Ampute Futbol 1.Lig'in 7. hafta müsabakasında Kayseri'nin iki temsilcisi karşı karşıya geldi.

Kayseri'nin iki temsilcisini buluşturan maçta oldukça yüksek bir mücadele sergilendi. Maçın bitimine 10 dakika kala Melikgazi Belediyesi BESK oyuncusu Mehmet Erdoğan kırmızı kart gördü. Maç 00 berabere bitti.

Maçın ardından Melikgazi BESK Kulüp Başkanı Faruk Şahin, önemli bir maça çıktıklarını dile getirdi.Şahin, ''Bizim için önemli bir maçtı. Süper Lig'e çıkma adına bu maçtan puan almamız gerekiyordu. Nitekim öylede oldu. Maçın başından sonuna kadar disiplini elinden bırakmayarak üstün mücadele gösteren sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Üzüldüğüm ise rakip takım oyuncularının çirkin söylemleri oldu. Her hafta olduğu gibi bu haftada elde ettiğimiz puanı ve mücadelemizi destekleyen bizi izlemeye gelen herkese hediye ediyoruz. Artık bir üst lig için önümüze bakacağız'' dedi.

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.