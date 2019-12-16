Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu Kılıçaslan Yıldızspor-Talasgücü Belediyespor: 1-0

Kayseri U15 Futbol Ligi A Grubu'nda Talasgücü ile karşılaşan Kılıçaslanyıldızspor, sahadan 10 galibiyet ile ayrılarak 3. hafta sonunda ligde puan ile tanıştı.
Stat Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Kadir Çelikbaş xx, Muhammed Can Hanedar xx, Murat Ahi xx
Kılıçaslan Yıldızspor: Rasim Akgündüz xxx, Eray Kepenek xxx, Eren Yılmaz xxx, Mehmet Yıldız xx ( Dk. 50 Kaan Karaca x), İsmail Ardıç xx, Süphan Topçu xx( Dk. 30 Muhammed Akcan x), Abdurrahman Kendir xxx, Mehmet Aslan xx (Dk. 42 Doğan Gündoğdu x) ( Dk. 61 Cihan Kaya x), İsmail Çetin xxx, Nihat Can Ergün xxx, Eray Alıcı *xxx
Talasgücü Belediyespor : Alim Sancak xx, Emre Afacan xx, Batuhan Karahan x (Dk. 68 Recep Gözütok x), Mehmet Aydemir xx, Yunus Daylak x (Dk. 61 Talha Karaevli x), Taha Alkan xx, Umut Balbal x ( Dk. 40 Kemal Söylemez x), Ömer Bulut Tosun x, Furhan Arık x ( Dk. 36 Emirhan Gökbaş x), Efe Şahin xx, Hamza Çakır xx
Gol: Abdurrahman Kendir Dk. 60 ( Kılıçaslan Yıldızspor)
KAYSERİ
16 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:14
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