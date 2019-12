Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Argıncık Esnafspor-Tomarza Belediye: 0-2

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 12. hafta maçında deplasmanda Argıncık Esnasfpor'u20 mağlup eden Tomarza Belediyespor, puanını 24 yaparak zirve iddiasını sürdürdü.

Stat Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Abdulkadir Keğin xx, Bekir Kahraman xx

Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan x, Can Köse xx, Engin Üçel xx, Emre Öksüz x ( Dk. 59 Zişan Sağlamer x), Onur Kaan Ünal x, Duran Yılmaz xx, Samet Sarıçiçek xx, Cafer Eroğlu x, Durmuş Tarım xx, Fatih Karakuş x, Mücahit Çelik x ( Dk. 65 Seffan Karasu x)

Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy xxx, Fatih Akbudak xxx, Şükrü Pekel xxx, Samet Öztürk xx, Selçuk Yılmaz xx, Ahmet Can Öztürk xxx (Dk. 88 Harun Öztürk x), İlker Karadöl xxx, Mehmet Arı xx ( Dk. 65 Osman Taşçı x), Halit Ulucan xxx, Abdurrahim Işık xxx, Erol Hayta xxx

Goller: Ahmet Can Öztürk Dk. 35, Selçuk Yılmaz Dk. 85 (pen) ( Tomarza Belediyespor)

