Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Argıncık Esnafspor-Tomarza Belediye: 0-2

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 12. hafta maçında deplasmanda Argıncık Esnasfpor'u20 mağlup eden Tomarza Belediyespor, puanını 24 yaparak zirve iddiasını sürdürdü.
Stat Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Abdulkadir Keğin xx, Bekir Kahraman xx
Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan x, Can Köse xx, Engin Üçel xx, Emre Öksüz x ( Dk. 59 Zişan Sağlamer x), Onur Kaan Ünal x, Duran Yılmaz xx, Samet Sarıçiçek xx, Cafer Eroğlu x, Durmuş Tarım xx, Fatih Karakuş x, Mücahit Çelik x ( Dk. 65 Seffan Karasu x)
Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy xxx, Fatih Akbudak xxx, Şükrü Pekel xxx, Samet Öztürk xx, Selçuk Yılmaz xx, Ahmet Can Öztürk xxx (Dk. 88 Harun Öztürk x), İlker Karadöl xxx, Mehmet Arı xx ( Dk. 65 Osman Taşçı x), Halit Ulucan xxx, Abdurrahim Işık xxx, Erol Hayta xxx
Goller: Ahmet Can Öztürk Dk. 35, Selçuk Yılmaz Dk. 85 (pen) ( Tomarza Belediyespor)
KAYSERİ
16 Aralık 2019 Pazartesi
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