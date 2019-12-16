Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Esentepe mahallesi Yalçınkaya sokakta meydana gelen olayda Karakuş ailesinden 4 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri, zehirlenen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KAYSERİ
16 Aralık 2019 Pazartesi
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