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Öğrenciler Necip Fazıl Kısakürek'i anlattı İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci: "Dünyayı dertlenecek ...

İHA

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; "Sizlerden ümitvarız. Sizlerden kendi geleceğinizi kurmanı noktasında, medeniyetimizi tekrar inşa etmeniz noktasında ümitvarız" dedi.

Öğrenciler Necip Fazıl Kısakürek'i anlattı İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci: "Dünyayı dertlenecek insanlar kurtaracak"

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; "Sizlerden ümitvarız. Sizlerden kendi geleceğinizi kurmanı noktasında, medeniyetimizi tekrar inşa etmeniz noktasında ümitvarız" dedi.
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Mektebi ve Kayseri Civarı Elektrik Şirketi tarafından organize edilen 'Fikir, Sanat, Aksiyon Necip Fazıl Kısakürek' programının açılışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; "İnsanda dert olması lazım. Geleceğin, bu günün, mazlumun, haksızlığa uğrayanın derdi. Dertlenmek lazım önce. Dertlenenler bir araya geliyorlar. Dertlenenler dünyanı bir adalet dünyası, eşitlik dünyası yapmak için uğraşıyorlar. Sezai Karakoç ‘Diriliş Nesli’ demiş, Necip Fazıl ‘Büyük Doğu’ demiş, hepsi bir hayal kurmuş. Bu hayalleri gerçekleştirmek için düşünmüşler, çalışmışlar, fedakarlık yapmışlar. Özellikle Necip Fazıl. Bizim neslimiz tabi Necip Fazıl ile büyüdü. Necip Fazıl ruhumuzu ilmek ilmek dokudu tabiri caizse. Kendisine Rabbimden rahmet diliyorum. Onun yazdıkları, kitaplarındaki satırlardaki düşünceleri, fikirleri hiçbir zaman boşta kalmaması gerekiyor. Hepsinin günlük hayatımızda yaşantıya dönüşmesi gerekiyor. Gerekiyorsa kavgaya dönüşmesi gerekiyor. Ama bu kavga yumruklu bir kavga değil. Bu kavga kırarak, dökerek, insanları rencide ederek yapılan bir kavga değil. Bu kavganın adı kavga ama aslında bu kavga sevgi kavgası, bu kavga geleceği güzelliğe taşıma kavgası. Dolayısıyla bu organizasyonu çok önemsiyorum. Dünyayı dertlenecek insanlar kurtaracak. Bizler, elimizden geldiği kadar sizlere öncülük yapmaya çalışıyoruz. Bizler, buraya kadar getirebildik. Sizlerden ümitvarız. Sizlerden kendi geleceğinizi kurmanı noktasında, medeniyetimizi tekrar inşa etmeniz noktasında ümitvarız" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasının ardından Kayseri Okuma Grubu öğrencileri Necip Fazıl Kısakürek'i anlattı.

KAYSERİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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