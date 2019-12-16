“Yılsonunda 2,5 Milyar Dolarlık İhracat Hedefimize Ulaşacağız”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Dünya Bankası işbirliğinde Türkiye’deki güncel ekonomik gelişmeler konulu toplantı düzenlendi. Kayseri Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıya Dünya Bankası yetkilileri ve üyelerimiz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye ekonomisinin 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdüğünü hatırlatarak, “Üçüncü çeyrekte yaşanan büyüme ile üç çeyrektir küçülen Türkiye ekonomisi yeniden büyüme dönemine girmiş oldu” dedi.

2020’nni 2019’dan daha iyi olacağına vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “üçüncü çeyrekte yaşanan büyüme ile birlikte bir takım parametrelerde de olumlu gelişmeler yaşandı. Enflasyon ve faiz düştü, ihracatta ve sanayi verilerinde artışlar yaşandı. Tüketici güven endeksi gibi öncü göstergelerde yukarı yönlü ivmeler var. Tüm bu gelişmeler ekonomik büyümenin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını, 2020 yılının 2019’dan daha iyi olacağını gösteriyor” diye konuştu.

Son dönemde Türk ekonomisinde yaşanan olumlu tablonun ihracat verilerine de yansıdığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, 2019 yılının ilk 10 ayında Türkiye’nin ihracatının geçen yıla göre yüzde 2,1 artarken, Kayseri’nin ihracatının yüzde 7,2 civarında artarak, 1 milyar 816 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılsonunda ihracat hedeflerine ulaşacaklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Ekonomide yaşanan toparlanmanın da etkisi ile Kayseri olarak 2,5 milyar dolar olan yılsonu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

Daha sonra kürsüye gelen Dünya Bankası Program Lideri Habib Rab, Dünya Bankası’nın çalışmaları ve ekonomik gelişmeler ve beklentiler konulu sunum yaptı.

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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