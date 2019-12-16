KAYSERmall’dan mağaza çalışanlarına sürpriz

12 Aralık Mağazacılar Günü dolayısıyla, markalarının temsilciliklerini yapan personeller için farklı sürprizler hazırlayan KAYSERmall, bu yıl da onlar için müzik dinletisi eşliğinde pasta keserek kutlama yaptı.

Kendileri için düzenlenen bu sürpriz karşısında oldukça şaşıran ve duygulanan mağazacılar, bu özel günde hatırlanmanın mutluluğunu yaşadı.

GLA Yönetim tarafından yönetilmekte olan KAYSERmall Outlet AVM yetkilileri, konuyla ilgili olarak markaların yüzü olarak kabul edilen mağaza çalışanlarının 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü en içten dilekleriyle kutladıklarını belirttiler.

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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