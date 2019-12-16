Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi Bursaspor-İ.M.Kayserispor: 3-1

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Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 15.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bursaspor’u 31 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. SarıKırmızılılar aldığı mağlubiyetle 12 puanda kaldı.

Stat: Vakıfköy Tesisleri / Bursa

Hakemler: Alperen Patan xx, Ahmet Dilek xx, Hakan Yılmaz xx

Bursaspor U19: Deniz Aydın xxx, İbrahim Turan xxx, Batuhan Toygar xxx, Murat Karadeniz xxx, Ertuğrul Kurtuluş xxx, Ozan İsmail Koç xxx, Mustafa Çalışkan xxx, (Dk.76 Tolga Çakıcı x), Berk Akgönül xxx, (Dk.65 Zeynullah Türkay x), Berat Altındiş xx, (Dk.46 Mustafa Uysal x) Batuhan Kör xxx, Tayfun Bebek xxx (Dk.87 Emirhan Taşyaran x)

İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Umut Eren Tunç x, Ahmet Kürşat Kılıç x, Ahmet Emre Çöllü x, Ömer Memiş x, Erden Tomarza x, Gabriel Kalu x, Semih Emir Erdoğan x, (Dk.75 Yiğit Yavuz Deniz x), Furkan Şahin x, Dk.60 Enes Koçoğlu x), Lukman Tobi x, Ahmet Zekeriyya Kartal x, Süleyman Okçu x, (Dk.85 Mustafa Buğra İlter x)

Goller: Batuhan Kör Dk.41 ve 65, İbrahim Turan Dk.46 (Bursaspor U19), Gabriel Kalu Dk.42 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Deniz Aydın, Mustafa Uysal, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç (Bursaspor U19), Süleyman Okçu, Furkan Şahin (İstikbal Mobilya Kayserispor U19)

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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