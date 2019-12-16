Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi İ.M.Kayserispor-İ.H.Konyaspor: 1-2

Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.Grup 13.hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta rakibi İttifak Holding Konyaspor’a 21 mağlup oldu.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Yılmaz Barkın Baygün xx, Resul Kural xx, Samet Uzun xx
İstikbal Mobilya Kayserispor U14: Yahya Berat Alemdar xx, Ahmet Öztürk xx, Korkmazcan Dernek xx, (Dk.65 Berat İçkol x), Batuhan Özgan xx, Hüseyin Aydın xx, Emin Burak Dursun xx, (Dk.36 Zekeriya Öztaş x), Faut Çağkan Batır xx, Resul Ekrem Sakarya xx, (Dk.50 Mustafa Ata Bildik x), Bekir Kaan Bakır xx, Arda Hasan Öğretir xx, Arda Kaya xx
İttifak Holding Konyaspor U14: Haktan Kaya Demir xx, Sefa Karabulut xxx, Mesutcan Nakaş xxx, Muzaffer Utku Eriş xxx, Efe Serdar Arı xxx, Barış Karaçaylı xxx, (Dk.65 Bedirhan Güneş x), Turhan Orhan xxx, (Dk.65 Efehan Devret x), Muhammet Emre Avan xxx, Azat Toprak xxx, Ömer Sağlam xxx, (Dk.60 Hamza Selen x), Ali Yakup Akgül xxx
Goller: Arda Hasan Öğretir Dk.8 (İstikbal Mobilya Kayserispor U14), Azat Toprak Dk.15, Bedirhan Güneş Dk.71 (İttifak Holding Konyaspor U14)
Sarı Kartlar: Ahmet Öztürk, Yahya Berat Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor U14)
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16 Aralık 2019 Pazartesi
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