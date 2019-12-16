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Türk Eczacılar Birliği Heyeti Cumhurbaşkanı'nı Ziyaret etti

İHA

Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette Denetleme Kurulu Başkanlığı'na seçilen Kayserili Eczacı Oğuzhan Ulutaş da bulundu.

Türk Eczacılar Birliği Heyeti Cumhurbaşkanı'nı Ziyaret etti

Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette Denetleme Kurulu Başkanlığı'na seçilen Kayserili Eczacı Oğuzhan Ulutaş da bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyelerini 13.12.2019 tarihinde İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti.
Sayın Cumhurbaşkanına gerçekleştirilen ziyarette, T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ecz.Ahmet Selim Köroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Ecz.Öznur Çalık da bulundular.
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği II.Başkanı Ecz.Oğuz Ekincioğlu, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz.Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Mehmet Emin Beyaz, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Cem Mercül, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Hasan Buminhan Yavuz, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Yücel Yenilmez, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm.Ecz.Tahir Özelçi, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ecz.Oğuzhan Ulutaş, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Ersun Özkan ve Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Reşat Menderes Akgöl’den oluşan heyet Sayın Cumhurbaşkanımıza eczacıların öncelikli olarak yaşadığı sorunlarla ilgili kapsamlı bir bilgi notu arz ettiler.
Yaklaşık iki saat süren görüşmede;
Kamu yararı, hasta yararı, eczacı yararı politikası ve yaklaşımı üzerine kurulu olan Türk Eczacıları Birliği'nin tanıtımı yapıldı. Birliğimizin çalışma vizyonu kapsamında ülkemizin çeşitli yerlerinde yaptırdığı hastane, sağlık ocağı, ilköğretim okulları ile kamuya sunduğu hizmetler aktarıldı.
Türkiye'de eczacıların en kolay ulaşılabilir sağlık danışmanları olmaları itibariyle hastaları ile kurmuş oldukları kesintisiz iletişime bağlı olarak, sağlık hizmeti kullanacak olan hastaların ilk başvuru noktalarının eczaneler olduğu ifade edildi.
Türkiye'de bulunmayan ve daha ziyade nadir hastalıklarda kullanılan ilaçların Birliğimiz tarafından yurtdışından temin edilerek hastalara ulaştırılması çalışmalarımız ve sağlık politikalarına sağladığımız destek anlatıldı.
Birliğimize üye olan eczacı meslektaşlarımızın görev yaptıkları alanlar üzerine genel bir bilgilendirme yapıldı.
Türkiye'nin ilk biyoanalitik araştırma merkezi olan Novagenix’in ve diğer iştiraklerimizin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.
12148 meslektaşımızın katılımı ile tamamlanarak bugüne kadarki en yüksek katılımlı araştırmamız olan Eczanelerde Ekonomik ve Finansal Durum Araştırması Raporumuz takdim edildi. Raporun içeriğinde, eczacıların kredi kullanma oranlarının yüksekliği, eczacıların bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısı ve eczanelerin giderleri kapsamlı bir şekilde ifade edilerek eczacıların ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekildi ve aynı zamanda eczanelerde ekonomik ve finansal durum araştırma sonuçlarında eczacılardan gelen çözüm önerileri de tüm ayrıntılarıyla Sayın Cumhurbaşkanı’na anlatıldı.
İlaç Fiyat Kararnamesi ile kademeli karlılık düzenlemesinin yapılması sonrasında bu düzenlemenin yıllardır aynı şekilde devam ettiği ve gerekli revizyonların yapılmadığı, buna bağlı olarak da eczacı üzerindeki ekonomik yükün ağırlığının giderek arttığı ve bu konuda acilen eczacı karlılıklarını artırılması yönünde bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu örnekleri ile anlatıldı.
Türk Eczacıları Birliği'nin yürüttüğü Rehber Eczanem Programı hakkında bilgi verilerek, bu program kapsamında eczacıların eczanelerden sundukları hizmetlerin tanınması; eczacı gelirinin ilaç fiyatlarından bağımsız hale getirilerek eczacıların sahip olduğu mesleki uzmanlığa bağlı olarak hastalara ve başvuranlara verdiği danışmanlık hizmeti çerçevesinde bir meslek hakkı verilmesi talebimiz iletildi.
T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 31 Mayıs 2019 tarihinde yayınladığı ve Eczaneleri 1. Basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlayan genelgenin eczacılar için olan önemi ile bu konuda duyduğumuz memnuniyet ifade edildi.
Ayrıca Rehber Eczanem Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Dünyada sadece Türkiye'de eczacıların da dahil edildiği Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği’nin yürüttüğü programın pilot çalışmaları anlatıldı.
Eczanelerde danışmanlık hizmetinin daha çok sayıda eczacı ile verilmesinin önemine dikkat çekilerek, gerek gönüllü olarak gerekse Yardımcı Eczacılık uygulamaları kapsamında eczanesinde eczacı istihdam eden meslektaşlarımıza KOSGEB ve İŞKUR başta olmak üzere Kurumlar tarafından verilen desteklerin ihtiyaçlara karşılık verecek düzeyde sağlanması konusundaki taleplerimiz aktarıldı.
Ayakta tedavide kullanılan kan ürünlerinin temininin eczanelerin dışına çıkarılması ve hastanelerce temin edilmesi konusunda yaşanabilecek olan sıkıntılar rakamlarla ve örneklerle Sayın Cumhurbaşkanı’na ifade edildi. 2000 Yılında alınan Yüksek Sağlık Şurası kararından itibaren Türk Eczacıları Birliği'nin kontrolünde Bölge Eczacı Odalarımız tarafından yürütülmekte olan sıralı dağıtım yöntemi ile hastalara kan ürünlerinin ulaştırılması uygulamasının devam etmesi ve ayaktan yapılan tedavilerde bu ürünlerin mutlaka eczanelerce verilmesi konusundaki talebimiz iletildi.
2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında, sigortalı ve hak sahiplerinin serbest eczanelerden ilaç ve tıbbi malzeme teminine yönelik olarak gerçekleştirilecek yeni dönem SGK Protokolünün şartlarının ve ekonomik düzenlemelerin ülkemizin her yerinde faaliyet gösteren 27 bine yakın eczane ile meslektaşlarımız ve Birliğimiz açısından taşıdığı önem anlatıldı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından Kamu Bankaları aracılığı ile üyelerine tahsis edilebilen çok düşük faizli kredilerin eczacı meslektaşlarımız için de temin edilebilmesi hususunda ilgili bankalar aracılığıyla bir çalışma yapılması konusundaki talebimiz iletildi.
Görüşmemizde, kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi; hekim ve diş hekimleri için uygulanan ek gösterge oranlarının eczacıları da kapsayacak şekilde düzenlenmesi talebimiz iletildi. Ayrıca kamuda çalışan meslektaşlarımızın maaşlarında kurumlar arası olan farkların giderilmesi talep edildi. Bu konuda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda ve SGK Ertuğrulgazi SSGM’de görev yapan meslektaşlarımızın durumları örnek olarak gösterildi.
Yeni Eczacılık fakültelerinin açılmasının durdurulması talebimiz, özellikle kontrolsüzce yeni açılan eczacılık fakültelerinde eczacı öğretim üyesi sayısının azlığı/yokluğu ve bu durumun oluşturduğu sorun ve sıkıntılarla birlikte ifade edildi. Yanısıra, mevcut Eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması talebimiz de iletildi.
Eczacılıkta uzmanlık konusuna verdiğimiz önem vurgulanarak, bu alanda mevcut kadroların artırılması talep edildi.
Eczacıların istihdamı anlamında, hastane, ilaç sanayi, kamu ve diğer birçok alanda Eczacı istihdamının artırılmasının Birliğimiz açısından önemi üzerinde duruldu.
İlaçta yerelleşme çalışmaları kapsamında yerli ve milli ilaç politikasına destek veren çalışmalara başladığımız ifade edildi ve bu konuda Birliğimizin çalışmalarına destek olunması talep edildi.
Ülkemizdeki geniş bitki florasında drog yetiştiriciliği konusunda Türk Eczacıları Birliği olarak yapılacak tüm kapsamlı çalışmalarda hazır olduğumuz ve bu konuda gerekli kadrolara tecrübeye sahip olduğumuz ifade edildi.
Belirlenmiş olan Kamu Kurum Iskontolarını uygulamayan/eksik uygulayan firmalara ilişkin bilgi verilerek, bu konuda düzenleme yapılması talep edildi.
Birliğimizin bilgilendirmelerini ve taleplerini büyük bir dikkatle dinleyen Sayın Cumhurbaşkanı ifade edilen her konuyla ilgili sorular sorarak notlar aldı ve bu konuların tümü ile ilgili çalışma yapılması konusunda talimat verdi.
Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak tarafından Sayın Cumhurbaşkanına bir havan takdim edildi.

KAYSERİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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