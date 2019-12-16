Süper Amatör’e 2 hafta ara

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 13.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi günü başlayan Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 15 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmalarının ardından ilk yarıda perde kapandı. İlk yarıda geride kalan 13 hafta büyük mücadeleye sahne oldu. Ligin ikinci yarısı ise hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme potasından birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği aldığı karar sonrası Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 2 hafta ara verdi. Süper Amatör Küme 45 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek.

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.