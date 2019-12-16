Husumetlisi olan kadını silahla yaralayan şahsa 13 yıl 9 ay hapis cezası

Kayseri'de husumetlisi olan F.B.'yi silahla yaraladıktan 15 gün sonra polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan G.T.'ye 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 15 Mart'ta Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde meydana gelen olayda G.T. (36), yolda karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğunu iddia ettiği F.B.'yi (25) silahla vurduktan sonra Ö.Y. ve Y.B.'nin içerisinde bulunduğu 06 ENY 97 plakalı otomobille kaçtı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan F.B., tedavi altına alındı. G.T.'de olaydan 15 gün sonra polis ekipleri tarafından Mimarsinan mahallesinde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



13 yıl 9 ay hapis ve para cezası verildi

Hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Silah bulundurmak' suçlarından dava açılan G.T., Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hakim karşısına çıktı. Kendini savunan G.T., "Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan mağdur F.B.'de, "Şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda G.T.'ye 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 3 ay, 'Silah bulundurmak' suçundan ise 5 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 13 yıl 9 ay hapis cezası ve 12 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, olay günü G.T.'yi araçlarına alarak götüren Y.B. ve Ö.Y.'nin de beraatına karar verildi.

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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