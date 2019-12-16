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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Serhat Çelik: "Tüm-İş Konfederasyonu başkanının saygısızlığı, hadsizliği ve densizliği üyelerine de ...

İHA

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hakİş Konfederasyonu ve Hizmetİş sendikasına yönelik yapılan basın açıklamasına ilişkin, "Tümİş Konfederasyonu başkanının saygısızlığı, hadsizliği ve densizliği üyelerine de sirayet etmiştir" dedi.

Serhat Çelik: "Tüm-İş Konfederasyonu başkanının saygısızlığı, hadsizliği ve densizliği üyelerine de sirayet etmiştir"

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hakİş Konfederasyonu ve Hizmetİş sendikasına yönelik yapılan basın açıklamasına ilişkin, "Tümİş Konfederasyonu başkanının saygısızlığı, hadsizliği ve densizliği üyelerine de sirayet etmiştir" dedi.
Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hakİş Konfederasyonu ve Hizmetİş sendikasına yönelik yapılan basın açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Serhat Çelik, açıklamasında şunları söyledi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 2 Aralık 2019 tarihinde Kayseri'de yapmış olduğu ziyaretler esnasında sabah merkez belediye başkanlarımızı makamlarında ziyaret ettiler. Bu ziyaretle ilgili de belediyeler sosyal paylaşım sitesinde genel başkanımızın ziyaretinden fotoğraf paylaştılar. Paylaşımın altına hadsiz, densiz ve saygısızca yorum yapılmış. Nihayeti misafir belediye başkanlarımızın misafiri ve Türkiye’nin 320 bin üyesiyle en büyük işçi sendikasının lideri 750 bin üyesiyle Türkiye’nin 2. Büyük Konfederasyonunun Genel Başkanıdır. Maalesef Tüm İş Konfederasyonu Başkanının saygısızlığı, hadsizliği ve densizliği üyelerine de sirayet etmiştir. Haysiyetiniz onurunuz varsa gerçekleri paylaşırsınız. Kurumların önüne giderek şov yapmazsınız. Yapmış olduğunuz şovlara bazı kamu kurumları alet olsa da yakın zamanda maskeniz düşecektir. Türkiye’nin en büyük sendikasının itibarını, haysiyetini sizler ağzınıza alamazsınız. 2019 yılı Temmuz ayı TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 547 üyesi olan bir sendika kendi itibarını teraziye koyması gerekir. Bu sendikanın Türkiye genelinde yapmış olduğu bir tek toplu iş sözleşmesi yoktur. Toplu iş sözleşme yapma yetkisi de yoktur. Çünkü 6356 Sayılı Kanun Konfederasyonlar için yüzde 1 Türkiye Barajını geçememektedir. İşyerlerini gezerek çalışanların kafasını karıştırmak onların yanındaymış gibi gözüküp şov yapmak bizim ilkelerimize uymamaktadır. Bizler üyelerimizi hiçbir zaman aldatmayacağız aynı zamanda da bu tür şahsiyetlere de aldanmayacağız. İtibardan haysiyetten dem vuran sayın başkan önce kendi icra dosyalarını temizlemesi gerekmektedir. İkincisi terörle ilişiği olan ve terör üyeliğinden dolayı açığa alınan belediye başkanlarını ziyaret ederek onlara hediyeler veren bir zihniyetin de haysiyetten ve onurdan bahsetmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Her zaman üyesinin yanında olan İlkeli, kararlı, onurlu, sorumlu sendikacılık anlayışıyla misyonu ve vizyonu belli olan sendikamız ülkemize ve şehrimize hizmet etmeye devam edecektir."

KAYSERİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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