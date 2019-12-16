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Gemerek Nakliyeciler, Ziraat Odası ve Çiftçilerinden Başkan Akay’a teşekkür ziyareti.

İHA

Gemerek Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Dursun Şahin, Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ve Gemerek Pancar Ekicisi çiftçilerinden bir grup, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek kampanya süresince çiftçiye ve nakliyecilere verilen katkılardan dolayı teşekkür etti.

Gemerek Nakliyeciler, Ziraat Odası ve Çiftçilerinden Başkan Akay’a teşekkür ziyareti.

Gemerek Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Dursun Şahin, Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ve Gemerek Pancar Ekicisi çiftçilerinden bir grup, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek kampanya süresince çiftçiye ve nakliyecilere verilen katkılardan dolayı teşekkür etti.
Gemerek Bölgesi Nakliyecileri Ziraat Odası ve bölge çiftçilerinin kampanya sonrası teşekkür ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Gerek çiftçimizi kazandırmak konusunda gerekse çiftçimizin işini kolaylaştırmak konusunda geniş bir sektör olan şeker pancarı tarımının bir tarafta çiftçisi bir tarafta çalışanlar, bir tarafında da tabi nakliyeciler bulunmaktadır. Nakliyeciler bizim çok değerli bir parçamızdır. Onlar çiftçimizin işini kolaylaştırma konusunda önemli bir iş yapıyorlar onun için de onların bu işe sahip çıkmaları, başarılı olmaları bizim açımızdan da çiftçimiz açısından da çok önemli biz Nakliye Kooperatifleri mensuplarını da Büyük Kayseri Şeker Ailesinin bir parçası olarak ellerinden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı yaptıklarını biliyoruz onun için bu mana da onlara ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;
“Gemerek Belgesinden Değerli Ziraat Odası Başkanımız, Nakliye Kooperatifleri başkanımız, Ziraat Odasının yönetim kurulu üyesi, değerli çiftçilerimiz toplanıp hep birlikte ziyaretimize gelmişler ben öncelikle hepsine hoş geldiniz diyor ve bu inceliklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Kampanyanın sona erdiği bu dönemde gelip bize de yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etmeleri bizim için değerli ve anlamlı buluyorum. Çiftçimizin takdirini, duasını kazanmak her şeyin üzerindedir. Bu ziyaret onları biz karınca kararınca da olsa memnun edebiliyoruz demektir. Onlar da bir kadirşinaslık gösteriyorlar ve bunu da teşekkür ile yad ediyorlar. Onun için kendilerine bu manada teşekkür ediyorum, sağ olsunlar ve biz tabi Kayseri Şeker olarak elimizden geldiği kadar önceliğimiz çiftçilerimiz olmak üzere faaliyetimizi gösteriyoruz. Biz işimizi yapıyoruz çünkü çiftçinin olmadığı bir sistem, model ve bu şeker pancarı sektöründe başarılı olması yürümesi mümkün değil. Onun için de mutlaka öncelikle çiftçinin ihtiyacının karşılanması ve çiftçinin memnun edilmesi gerekiyor çiftçinin para kazanması gerekiyor. İşin sürülebilir olması açısından buna ihtiyaç var. Bu şekilde olacak olursa çiftçi işi sürdürebilir yoksa çiftçi işi bıraktığı takdirde bir daha hiçbir güç çiftçiyi tekrardan üretime döndüremez.”
Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Dursun Şahin ise, “Biz Nakliye Kooperatifi üyeleri olarak Kayseri Şeker Fabrikamız ile düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Çiftçimiz için gereken her şeylerimizi yapıyoruz. Çünkü bu bizim ekmeğimizdir” dedi. Başkan Akay’a destek ziyaretine geldiklerini söyleyen Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya, “Gemerek Ziraat Odası yönetimimiz ve meclisimle beraber, sayın başkanıma destek ziyaretine geldik. Gemerek Ziraat Odamızın 2 bin 600'ü aktif olmak üzere 7 bin çiftçisi var. Şeker fabrikasının bize vermiş olduğu hizmetlerden memnunuz Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Gemerek Tekme köy çiftçilerinden Şarık Yıldırım ise konuşmasında, “Başkanımızın göreve geldiği bugüne kadar ki yapmış olduğu hizmetler takdire şayandır. Bu hizmetlerin devamını artarak sürmesini istiyoruz. Fabrika ve çiftçiler olarak şükür kazasız bir sezon geçirdik. Bundan dolayı şükranlarımızı bildiriyoruz” diye konuştu. Gemerekli Hacı Mustafa Toker, çiftçinin Türkiye için çalıştığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti;
"1968'de bölge olarak, 910 bin ton pancar yatırırdık. Ancak şuan 200 bin tonu geçti. Bölge olarak 3040 yıl zaman zarfında büyük pancar ekim sahasına ulaştık. Biz pancar ekmezsek ne avans alabiliriz, ne gübre alabiliriz. Ne de çiftçilik yapabiliriz. Başkanımız sağ olsun bir 10 yıl daha başımızdan gitmeyecek. Çünkü gittikçe arpa, buğday para kazanamaz. Mazot pahalı, gübre pahalı, sulama sistemimizde zor olduğu için 10 yıl başkanımız duracak. Bize de günü gününe mazotu, ilacı, gübreyi her şeyimizi temin ediyor. Bizde ayakta duruyoruz. Gemerek bölgesi, Kayseri bölgesi, Tokat dahil bizim ektiğimiz pancarlarla çiftçiler ayakta duruyor. Devletimizde sağ olsun bizim yanımızda oluyor. Biz çiftçiler olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye için çalışıyoruz. Ben yaşlı bir çiftçi olarak halen çalışıyorum”
Küçüktuzhisar köyü eski Muhtarı Duran Soytürk'de yaptığı açıklamasında, “Gerçekten başkanımızı takdir ediyorum her türlü hizmet ayağımıza kadar geliyor. Avanslar hiçbir zaman ihmal edilmiyor zamanında ödeniyor. Bu avanslara güvenerek her hangi bir bakkala oraya buraya borçlanıyoruz işte avansta paranızı vereceğiz diyoruz, öyle geçimimizi sağlıyoruz" dedi. Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurlu Üyesi Hurşit Dede de hazır bulundu” dedi.

KAYSERİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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