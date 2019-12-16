Tartıştığı kadını vuran sanığa, 13 yıl 9 ay hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tartıştığı kadını vuran sanığa, 13 yıl 9 ay hapis

DHA

KAYSERİ'de, sokakta tartıştığı Fidan Barboros'u (25) tabancayla yaraladıktan sonra kaçan Gökhan Türkmen (36), tutuklu yargılandığı davada 13 yıl 9 ay hapis ve 12 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, sokakta tartıştığı Fidan Barboros'u (25) tabancayla yaraladıktan sonra kaçan Gökhan Türkmen (36), tutuklu yargılandığı davada 13 yıl 9 ay hapis ve 12 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 15 Mart'ta Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi'ndeki Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Gökmen Türkmen, aralarında husumet bulunan Fidan Barbaros ile sokakta tartışmaya başladı. Türkmen, Barbaros'a tabanca ile ateş ettikten sonra Ömer Y. (51) ve Yasin B.'nin (39) içinde bulunduğu otomobille kaçtı. Yaralanan kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ömer Y. ile Yasin B.'yi kısa sürede yakaladı. Gökhan Türkmen de olaydan 15 gün sonra Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki evinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, bir otomatik tabanca ve 59 adet tabancaya ait mermi ele geçirildi. Gökhan Türkmen'in ayrıca, 6 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Ömer Y. ve Yasin B. serbest bırakılırken, Gökhan Türkmen tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmeye teşebbüs etme' ve 'yasak silah bulundurma' suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanık Gökhan Türkmen ile tutuksuz sanık Yasin B. duruşmada hazır bulundu. Fidan Barbaros ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Ömer Y. de duruşmaya katılmadı.
Tutuklu sanık Gökhan Türkmen savunmasında, husumetli olduğu mağdur kadını öldürmeye teşebbüs etmediğini, bir anlık kızgınlıkla yaralamak için ateş ettiğini söyledi. Fidan Barbaros ise 3 sanıktan da şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Gökhan Türkmen'e 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 3 ay, 'yasak silah bulundurma' suçundan ise 5 yıl 6 ay olmak üzere toplam 13 yıl 9 ay hapis ve 12 bin TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, tutuksuz yargılanan sanıkların ise beraatlerini kararlaştırdı.

KAYSERİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Valilik önünde kendisini bıçakla yaralamak istedi
YEREL HABERLER Valilik önünde kendisini bıçakla yaralamak istedi
Milli Badmintoncu Hamit Atmaca Türkiye'yi Temsil Edecek
YEREL HABERLER Milli Badmintoncu Hamit Atmaca Türkiye'yi Temsil ...
Artuklu’dan kardeş ziyareti
YEREL HABERLER Artuklu’dan kardeş ziyareti
Başkan Üçkan: "Kayserimize değil Türkiye’mize yapılan bir saldırıydı, Kayseri özellikle seçilmişti"
YEREL HABERLER Başkan Üçkan: "Kayserimize değil Türkiye’mize yapılan ...
Başkan Büyükkılıç: “16 ilçenin Büyükşehir’i”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “16 ilçenin Büyükşehir’i”
Gemerek Nakliyeciler, Ziraat Odası ve Çiftçilerinden Başkan Akay’a teşekkür ziyareti.
YEREL HABERLER Gemerek Nakliyeciler, Ziraat Odası ve Çiftçilerinden ...
İYİ Parti Kayseri Teşkilat Başkanı Sebati Ataman: “Bu asil millet, milletin iradesini yok sayanlara en ağır şekilde cevap verecektir”
YEREL HABERLER İYİ Parti Kayseri Teşkilat Başkanı Sebati Ataman: “Bu ...
Serhat Çelik: "Tüm-İş Konfederasyonu başkanının saygısızlığı, hadsizliği ve densizliği üyelerine de sirayet etmiştir"
YEREL HABERLER Serhat Çelik: "Tüm-İş Konfederasyonu başkanının ...
Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp insanları dolandıran şahsa hapis cezası
YEREL HABERLER Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp insanları dolandıran ...
Husumetlisi olan kadını silahla yaralayan şahsa 13 yıl 9 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Husumetlisi olan kadını silahla yaralayan şahsa 13 ...
Melikgazi’de çevre için geri dönüşüm devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de çevre için geri dönüşüm devam ediyor
Gazeteci Ahmet Şan'ın acı günü
YEREL HABERLER Gazeteci Ahmet Şan'ın acı günü
Boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış ...
İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti
YEREL HABERLER İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK ...
2 çocuğunun annesi Cevahir'i öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER 2 çocuğunun annesi Cevahir'i öldüren kocaya ...
İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek meclis üyeleri ile birlikte AK Parti'ye geçti İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek: "AK Parti’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam etme kararını almış oldum"
YEREL HABERLER İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti İncesu ...
Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede
Süper Amatör’e 2 hafta ara
YEREL HABERLER Süper Amatör’e 2 hafta ara
Spor Toto Gelişim Elit U15 Ligi İ.M.Kayserispor-İ.H.Konyaspor: 0-4
YEREL HABERLER Spor Toto Gelişim Elit U15 ...
Kupa maçı hakemleri belli oldu Rövanşı Karaoğlan yönetecek
YEREL HABERLER Kupa maçı hakemleri belli oldu Rövanşı Karaoğlan ...
Türk Eczacılar Birliği Heyeti Cumhurbaşkanı'nı Ziyaret etti
YEREL HABERLER Türk Eczacılar Birliği Heyeti Cumhurbaşkanı'nı ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Tarihi eserlere hak ettiği değeri veriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Tarihi eserlere hak ettiği ...
AGD'den Siyer-i Nebi Yarışması
YEREL HABERLER AGD'den Siyer-i Nebi Yarışması
Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi İ.M.Kayserispor-İ.H.Konyaspor: 1-2
YEREL HABERLER Spor Toto Gelişim Elit U14 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X