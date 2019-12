Başkan Üçkan: "Kayserimize değil Türkiye’mize yapılan bir saldırıydı, Kayseri özellikle seçilmişti"

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, 17 Aralık terör saldırısının yıldönümünde yaptığı açıklamada, "17 Aralık’ta aslında Kayseri’ye değil Türkiyemize saldırı yapıldı. Kayseri huzur şehriydi, bu huzur şehrinde birileri bir şeyler yapmak istedi. Ama bu milletin evladı, nasıl ki geçmişte ecdadının bedel ödemesiyle bu vatanı vatan yaptıysa o gün de Mehmetçiğimiz şahadete yürüyerek vatanın vatan olmasındaki bedelin can ve kan olduğunu bir daha gösterdi" dedi.

17 Aralık 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne Erciyes Üniversitesi önünde yapılan saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 kişi de yaralanmıştı. Saldırının yıldönümünde açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, "Kayseri huzur şehriydi, bu huzur şehrinde birileri bir şeyler yapmak istedi" dedi. Üçkan sözlerine şöyle devam etti; "17 Aralık’taki patlamadaki 15 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aileleri ve yüce Türk milletine sabırlar diliyorum. Bundan 3 yıl önce Kayserimizin huzuruna yönelik bir saldırı oldu. Bu saldırı sonucunda 15 Mehmetçiğimiz şahadete yürüdü, 50’ye yakın da gazimiz oldu. Tabi bu bayrak, ezan, vatan var olduğu sürece bunun da bedeli can ve kan. Allah’a şükürler olsun tarihimizden biliyoruz ki vatanı, bayrağı, ezanı canımızla, kanımızla koruduk, bundan sonra da koruyacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. 17 Aralık’ta aslında Kayseri’ye değil Türkiyemize saldırı yapıldı. Kayseri huzur şehriydi, bu huzur şehrinde birileri bir şeyler yapmak istedi. Ama bu milletin evladı, nasıl ki geçmişte ecdadının bedel ödemesiyle bu vatanı vatan yaptıysa o gün de Mehmetçiğimiz şahadete yürüyerek vatanın vatan olmasındaki bedelin can ve kan olduğunu bir daha gösterdi. Peki bu konuda bizlere ne düşer? Bizler; dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın da şehit ve gazilerimizi unutmayacağız. 17 Aralık Kayserimizin belki temsili olarak şehitlerimizi anmak için yad ettiğimiz bir gün ama aslında tüm şehitlerimizi yad etmek anlamında bu günü yaşıyor ve yaşatmaya devam ediyoruz. Çünkü dediğim gibi Kayserimize değil Türkiye’mize yapılan bir saldırıydı, Kayseri özellikle seçilmişti. Bundan dolayı da şehit aileleri ve gaziler olarak biz her zaman şunu söylüyoruz; ülkemizin her metrekaresi bizim canımız ve kanımızla müdafaa ettiğimiz vatanımızın parçası. Oraya kimsenin namahrem elini değdirmeyiz" ifadelerini kullandı.



"Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak"

Hiçbirşehit ve gazinin kanının yerde kalmayacağını vurgulayan Başkan Üçkan; "Diyoruz ki; hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak Allah’ın izniyle. Tarih de bunu gösteriyor. Biz 35 yıldan beri terörle mücadele ediyoruz ama çok şükür hep şunu dedik; ‘hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı. Azmettiricileri, planlayıcılarını Diyarbakır’da imha ederek şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını gösterdik. Bizler var olduğumuz sürece bu ülkeye kim nasıl bakarsa baksın hiçbir şehidimizin, gazimizin kanı yerde kalmayacak. Biz, bunun hesabını sorarız. Biz; onları kendi kanlarıyla boğacağız inşallah. Çünkü bizler asil milletiz" diye konuştu. 17 Aralık'ta şehit olan askerlerin isimlerinin Kayseri'de yaşatılacağını da sözlerine ekleyen Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bugün nöbet sırası onlardaysa tabi ki herkes seve seve canını verecek bu vatan için. Yarın da birilerine sıra gelecek. Önemli olan şehit ve gazi kavramını unutmamak ve unutturmamaktır. Bununla beraber var olmak. Ailelerimizin talepleri olmuştu, Kayseri’de şehitlerimizin isimlerinin yaşatılmasından. Vali Şehmus Günaydın, belediye başkanlarımız, garnizon komutanımız öncülüğünde güzel çalışmalara imza attık. Yarın da bir okulumuza ‘17 Aralık’ ismiyle şehitlerimizin adına okul açılacak. Şehitlerimizin ismi inşallah orada yaşayacak."

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.