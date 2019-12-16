Milli Badmintoncu Hamit Atmaca Türkiye'yi Temsil Edecek

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Milli sporcu Hamit Atmaca, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kayseri Milli Badminton sporcusu Hamit Atmaca 16 18 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan 2019 Uluslar Arası Gençler Badminton Turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Uluslar Arası müsabakada Türkiye'yi temsil edecek olan sporcu Hamit Atmaca ve Antrenörü Abdurrahman Aslan’a başarılar diledi.

KAYSERİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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