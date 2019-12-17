(ÖZEL) Erol Bedir: Yüzdelik artış yerine 2-3 milyon euro sapma hakkı tanınabilirdi

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- Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limit aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılması ile ilgili konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor'un eski başkanı ve Kulüpler Birliği'nin eski Asbaşkanı Erol Bedir, "Bu iş sıkı tutulursa Türk futbolunun kalkınmasının miladı budur" dedi.

KAYSERİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

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