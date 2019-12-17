Bernard Mensah devreyi kapattı

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İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bernard Mensah 2 hafta oynayamayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bernard Mensah da sakatlar kervanına katıldı. Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mensah’ın çekilen MR’i sonrası kasığından zorlama tespit edildi. Tedavisine başlanan Mensah’ın Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Ayağının üzerine basarken bile acı hisseden Mensah'ın sol üst adalesinde kasıkta zorlama olduğu tespit edildi. Ligin ilk yarısını kapatan Bernard Mensah’ın devre arası kampına yetiştirileceği öğrenildi.

Öte yandan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique de, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

KAYSERİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

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