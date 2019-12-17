Merkez köy muhtarlarından Başkan Akay'a 65. kampanyadaki başarı dolayısıyla teşekkür ziyareti

Kayseri merkez bölgeye bağlı pancar üreten köy muhtarları ve çiftçileri; Başkan Akay’a Kayseri Şeker Fabrikasının 65'inci kampanyanın başarılı olmasından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete; Mahzemin, Oymaağaç, Kalkancık, Karakimse, Kemer, Dadağı, Hırka, Kaş, Boğazköprü, Molu, Ebiç, Yemliha, Himmetdede, Yukarı Hasinli, Elmalı ve Yuvalı Muhtarları ile bir kısım çiftçi katıldı. 65'inci Kampanyadaki başarı nedeniyle pancar üretimi yapılan köy muhtarlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kayseri Şeker’in her konudaki örnekliği çiftçisinin kendi kuruluşuna sahip çıkması hususunda da en açık bir şekilde yaşanıyor. Allah çiftçimize, işine ve fabrikasına zeval vermesin" dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

Kayseri Şeker’in gerçek sahibi bu bölgenin merkez çiftçileri ve onları temsilen köy muhtarlarımız kampanya döneminin sona ermesi ve yeni kampanya döneminin de hayırlı olması dilek ve temennileri ile zahmet edip geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ziyaret esnasında özellikle Kayseri merkez köylerindeki çiftçilerimize nasıl katkılar, nasıl imkanlar sunabiliriz konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Yeni dönem için proje çalışmalarımızdan özellikle Ziraat Bankası ile ortaklaşa geliştireceğimiz projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu projelerimiz gerçekleşirse tüm bölgelerimizdeki çiftçilerimize yeni imkanlar sunma durumu ortaya çıkacaktır" dedi.

Köy muhtarları adına konuşan Kalkancık Köyü Muhtarı Hacı Saygı: "Kayseri Şeker’in bir çiftçi kuruluşu olduğunu dünyaya duyuran Hüseyin Akay Başkanımızı çiftçinin gelirini artırdığı ve çiftçiye sahip çıktığı için muhtarlarımız olarak teşekkür ziyaretinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

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