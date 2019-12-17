Akaryakıt alım ihalesi gerçekleştirildi

Hacılar Belediyesi 2020 yılı için akaryakıt alım ihalesini gerçekleştirdi.

2020 yılında kullanılmak üzere 230 bin litre motorin, 15 bin litre benzin alım ihalesi Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilen ve Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek’in başkanlık ettiği akaryakıt alım ihalesine 2 firma katıldı. Kapalı teklif usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 372 bin 350 TL olan ihaleye katılan firmaların verdiği teklifler şu şekilde; “Çavdarlar Petrol 1 Milyon 269 Bin 640 TL, Altaylar Petrol 1 Milyon 307 Bin 50 TL”

İhale sonucu, ihale komisyonunun incelemesinin ardından sonuçlanacak.

KAYSERİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

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