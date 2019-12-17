Kocasinan'dan kırsal mahallelerde hizmet rekoru

Yeni Kocasinan için yaptığı hizmet atağıyla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında kırsal mahallelerde toplam 80 kilometre stabilize yol çalışması gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerinin değer kazandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu doğrultuda kırsal mahallelerimizle ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün her geçen gün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik. Kırsal mahallelerde 2019 yılında toplam 80 kilometre stabilize yol yaptık. Özellikle doğalgaz çalışması nedeniyle bazı mahallelerde alt yapısıyla birlikte yolun asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde 74 adet olmak üzere toplam 444 metre koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı. Tehlike arz eden ve kullanılmayan malzemelerin kaldırılması işi olarak Saraycık Mahallesi’nde toplam 3 bin 600 ton ve Hasancı Mahallesinde ise 3 bin ton malzeme kaldırıldı. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işleri gerçekleştirdi. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve mezarlıkların iç düzenlemeleri yapıldı. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak, kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini belirterek, “Hizmetler neticesinde ilçemiz, hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Yatırımlarımızla Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek.” diyerek sözlerini noktaladı.

KAYSERİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.